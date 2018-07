अक्सर खबरों में रहने वाला छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला कांकेर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार हिंसा से जुड़ी किसी वारदात को लेकर नहीं, बल्कि बहुत ही खास वजह से यह चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में चहूमुखी विकास को लेकर बहुत ही खास काम किया जा रहा है। यहां राज्य की पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण करने का काम कर रही है। नक्सल प्रभावित कांकेर के जिवलांबरी और मरापी गांव में पुलिस गांववालों की मदद से सड़क निर्माण कर रही है।

घने जंगलों के चट्टानी इलाकों में बहुत मशक्कत के बाद सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह इलाका नक्सल प्रभावित है, इसलिए गांववासियों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए कमांडोज की भी तैनाती की गई है। कांकेर के एसपी कन्हैया लाल ने इस मामले में कहा है कि दोनों गांव बहुत सी जरूरी सुविधाओं के अभाव में थे, वह बाजार और अन्य गांवों से कटे हुए थे, इसलिए यहां सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

Roads being constructed by police with the support of villagers in Jivlamari and Marrapi village of Kanker. Janpad member Rajesh Bhaskar says, 'this has been a demand of villagers for a long time. We held a meeting with villagers & they said they want to cooperate'.#Chhattisgarh pic.twitter.com/coGLzH18AE

