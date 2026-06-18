छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खनन माफियाओं ने मंगलवार देर रात तीन लोगों की बेरहमी हत्या कर दी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मंगलवार देर रात सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया है। माफियाओं ने एक भाजपा नेता को उनकी फॉर्च्यूनर के अंदर जिंदा जला गया और दो अन्य लोगों की हमले में मौत हो गई।

यह घटना सोनहट इलाके के कटगोड़ी गांव के पास हुई, जहां कुछ लोगों ने दो गाड़ियों को रोक लिया। पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने एक टिपर ट्रक के जरिए फॉर्च्यूनर को बार-बार टक्कर मारी, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए और फिर गाड़ी में आग लग गई। बुधवार शाम तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी और दो अन्य गंभीर रूप से घायल थे।

तीन लोगों की हुई मौत

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मृतक की पहचान भारत सिंह गेहरवार उर्फ लल्ला सिंह के रूप में हुई। लल्ला सिंह भाजपा के पदाधिकारी थे और गाड़ी के अंदर वह बुरी तरह जल गए थे। उनके साथ रिश्तेदार नागेंद्र सिंह भी बुरी तरह जल गए थे और रायपुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसके अलावा, उनके साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह को भी बुरी तरह चोट आई थी, जिनकी उपचार के दौरान अंबिकापुर के अस्पताल में मौत हो गई।

लल्ला सिंह क्षेत्र में काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। बताया जा रहा कि इलाके में सिंह और ठाकुर गुट बालू खनन विवाद को लेकर कुछ महीनों से आमने-सामने थे।

रेत खनन को लेकर घटी घटना

जांचकर्ताओं ने बताया कि दो गुटों के बीच रेत के कारोबार को लेकर यह घटना घटी है। मंगलवार दिन में हुई दोनों गुट के बीच एक झड़प ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद यह हिंसा हुई।

चश्मदीदों ने बताया कि जलती एसयूवी की खिड़कियां तोड़कर कुछ लोग बाहर आए और उनपर बाहर हमला किया गया। पीड़ितों में से एक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जबकि अन्य को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस घटना को लेकर इन बयानों की भी पुष्टि कर रही है।

की जाएगी कड़ी कार्रवाई- विष्णु देव साय

इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

दिन में हुआ था दोनों गुटों का विवाद- एडिशनल एसपी

एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने मीडिया के बात करते हुए कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि दो गुटों के बीच दिन में विवाद हुआ था, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के पहले क्या लल्ला सिंह गुट ने दूसरे गुट से फोन पर बात की थी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या पीड़ितों को समझौते के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया था। उन्होंने कहा, पुलिस फॉरेंसिक और गवाहों के बयानों के मद्देनजर हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।

फॉर्च्यूनर में आग लगने से पहले पेट्रोल डालने के आरोपों पर उमेश कश्यप ने कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गाड़ी को जानबूझकर आग के हवाले किया गया था या हमले के दौरान बिजली के खंभे से टकराने के बाद एसयूवी में आग लगी। उन्होंने कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट से आग लगने का सही कारण पता चल पाएगा।

चार आरोपी हुए गिरफ्तार

खबरों के मुताबिक, फॉर्च्यूनर का जला हुआ फ्रेम, बिखरे हुए पुर्जे, टूटे हुए कांच और खून के धब्बे हमले की बर्बरता की गवाही दे रहे थे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और सबूत जमा किए हैं। मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कथित तौर पर इसमें शामिल तीन और लोगों की तलाश जारी है।

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाहरी इलाके में बसे रीवा गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है। इस चिलचिलाती गर्मी में सुनीता सिन्हा अपनी सास और 9 साल की बेटी के साथ खड़ी होकर सोलर-पावर्ड पंप से पानी भरने का इंतजार कर रही हैं। वे एक-एक करके डिब्बे भरती हैं और उन्हें पास खड़ी साइकिल से बांध देती हैं, फिर वे बारी-बारी से उस साइकिल को खींचते हुए लगभग 500 मीटर दूर अपने घर तक ले जाती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें