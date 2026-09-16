पुणे के मुलशी इलाके में छत्तीसगढ़ के 26 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक कई दिनों से लापता था। उसका शव एक झील में मिला, जहां उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और पैरों में पत्थर बांधा गया था। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 20 वर्षीय एक मजदूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे लूट का मकसद था।

मृतक की पहचान महेंद्रकुमार ओमप्रकाश बंजारे के रूप में हुई है। वह मुलशी के लवले गांव के दुधाले वस्ती इलाके में रहता था और मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सुनीता बंजारे ने बावधन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

30 अगस्त को घर से निकला था युवक

पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त की रात करीब 8 बजे महेंद्रकुमार अपनी पत्नी के साथ घर पर था। उसने पत्नी से बाहर जाने की बात कही और घर से निकल गया। काफी समय बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो पत्नी ने आसपास उसकी तलाश शुरू की। उसने महेंद्रकुमार के दोस्तों और परिचितों से भी संपर्क किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

इसके बाद सुनीता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की टीमों ने बावधन, पिरंगुट, लवले, सुसगांव, महालुंगे और शिवाजीनगर समेत कई इलाकों में उसकी तलाश की। पुणे रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में भी जांच की गई।

झील में मिला शव

2 सितंबर को तलाश के दौरान महेंद्रकुमार का शव लवले के दुधाले वस्ती इलाके की एक झील में मिला। उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और पैरों में एक पत्थर बांधा गया था। पुलिस के अनुसार, शव को पानी में फेंका गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महेंद्रकुमार की मौत पानी में जाने के बाद हुई थी। पुलिस ने इसके बाद मामले में हत्या और सबूत मिटाने से संबंधित धाराएं भी जोड़ दीं।

CCTV फुटेज से नहीं मिला सुराग

मामले की गंभीरता को देखते हुए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग संभावनाओं पर जांच शुरू की। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं शराब पीने के दौरान किसी विवाद के बाद तो उसकी हत्या नहीं की गई।

इसके लिए इलाके की शराब की दुकानों और उन जगहों के CCTV फुटेज खंगाले गए, जहां महेंद्रकुमार को आखिरी बार देखा गया था। मजदूर कैंपों में भी लोगों से पूछताछ की गई। ग्रामीण इलाका होने के कारण घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरों की संख्या सीमित थी।

तकनीकी जांच से खुला हत्या का राज

जांच के दौरान तकनीकी जानकारी के विश्लेषण से पुलिस को अहम सुराग मिला। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के डीसीपी (क्राइम) रोहिदास पवार के मुताबिक, हत्या में दिल्ली के गाजीपुर के दो मजदूरों के शामिल होने की जानकारी सामने आई। वारदात के बाद दोनों दिल्ली लौट गए थे।

पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि संदिग्धों के पास मोबाइल फोन नहीं थे और उनके पुराने पते की भी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में तलाश शुरू की।

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

पुलिस ने गाजीपुर इलाके से गोपाल उर्फ राज साधन बिस्वास (20) को पकड़ा। उसे पूछताछ के लिए पिंपरी-चिंचवड़ लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।

जांच में सामने आया कि महेंद्रकुमार को हाल ही में मजदूरी की सैलरी मिली थी और उसके पास नकद पैसे थे। पुलिस के अनुसार, गोपाल और उसके साथी ने पैसे लूटने के लिए उस पर हमला किया। इसके बाद उसके हाथ बांधे गए और पैरों में पत्थर बांधकर उसे झील में फेंक दिया गया। मामले में दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम अभी दिल्ली में तैनात है।

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