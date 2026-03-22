Ropeway Accident in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां के पहाड़ी पर स्थित खल्लारी माता मंदिर के रोपवे रूट पर हुए एक हादसे में 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 16 अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। उस दौरान रायपुर की 28 वर्षीय आयुषी सत्कार और उनके परिवार के सदस्य रोपवे सेवा का उपयोग करके मंदिर से वापस लौट रहे थे।

इस हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि आयुषी, उनके 29 साल के पति ऋषभ ढावरे, 16 साल के एक अन्य रिश्तेदार छायांश ढावरे और दो अन्य लोग एक ट्रॉली में सवार थे, तभी रोपवे का केबल टूट गया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई।

पांच लोगों के साथ नीचे आ रही थी ट्रॉली

हादसे के संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतिका पांच लोगों के साथ ट्रॉली में नीचे आ रही थीं। उसी समय आठ लोगों को लेकर एक अन्य ट्रॉली ऊपर जा रही थी। रोपवे का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए एक समय में यही मानक सीमा है। जब नीचे आ रही पहली ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो इसका असर ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली पर भी पड़ा। इसके कारण दूसरी ट्रॉली तेजी के साथ बेस स्टेशन (आधार केंद्र) पर जाकर टकरा गई।

दूसरी ट्रॉली की वजह से बड़ा हो गया हादसा

पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस दूसरी ट्रॉली में सवार आठ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, और स्टेशन पर मौजूद चार लोग जो इस घटना के चश्मदीद थे, वे मानसिक सदमे में हैं। सभी 17 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक को मृत घोषित कर दिया गया। पहली ट्रॉली में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए खल्लारी से लगभग 80 किलोमीटर दूर रायपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है।

सीएम विष्णु देव साय ने जताया दुख

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सीएम साय ने इस घटना को दुखद और पीड़ादायक बताया। उन्होंने महिला की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं खल्लारी माता से सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

पांच साल शुरु हुई थी रोपवे सुविधा

महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि हम घटना की जांच कर रहे हैं और रोपवे का प्रबंधन करने वाली कंपनी का विवरण जुटा रहे हैं। बता दें कि रोपवे सेवा पांच साल पहले शुरू हुई थी और विशेष रूप से चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर लगभग 850 सीढ़ियां हैं, और हज़ारों लोग रोपवे सेवा का सहारा लेते हैं।

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान प्रशांत कुमार, गोविंद सेंद्रे और अनमोल माचखंड की मौत हो गई। (Image Source: Express Special arrangement)

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के अंदर सेप्टिक टैंक की सफाई होनी थी। इसके लिए 10 लोगों के एक ग्रुप ने 7 हजार रुपये में ठीका लिया था। हालांकि इस काम के लिए सेप्टिक टैंक में गए तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 26 वर्षीय प्रशांत कुमार, 35 वर्षीय गोविंद सेंद्रे और 32 वर्षीय अनमोल माचखंड शामिल थे। ये सभी नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी थे। पढ़िए पूरी खबर…