छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दो आदिवासी समुदाय नेताओं पर 25 वर्षीय महिला और 17 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम संबंध में थीं। आरोप है कि परिवारों ने उन्हें उनके साथियों से अलग कर दोनों समुदाय नेताओं के पास छोड़ दिया, जहां उनके साथ यौन हिंसा हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरोगा सिंह (75) और उसके बहनोई रमेश टेकाम (56) के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर परिस्थितियों में दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने की कोशिश, नाबालिग के यौन शोषण और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

अंतरजातीय विवाह के बाद महिला को वापस ले आए परिजन

पुलिस के मुताबिक, 25 वर्षीय आदिवासी महिला ने अप्रैल में दूसरी जाति के युवक से शादी की थी। महिला का आरोप है कि 4 जुलाई को उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदार, समुदाय के नेताओं के कहने पर उसे जबरन वापस ले आए और दोनों आरोपियों के पास छोड़ दिया। पीड़िता का आरोप है कि सुरक्षित रखने के नाम पर दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और गर्भपात कराने की नीयत से उसे दवाइयां भी खिलाईं।

महिला किसी तरह अपने पति से संपर्क करने में सफल रही। इसके बाद उसके पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 5 जुलाई को उसे आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया।

रेस्क्यू के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि एक 17 वर्षीय लड़की भी दोनों आरोपियों के पास जबरन रखी गई है। इसके बाद पुलिस ने 10 जुलाई को नाबालिग का बयान दर्ज किया।

नाबालिग ने भी लगाए यौन हिंसा के आरोप

पुलिस के अनुसार, नाबालिग ने बताया कि वह भी दूसरी जाति के युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। युवक के इस वर्ष POCSO कानून के तहत गिरफ्तार होने के बाद उसके माता-पिता ने उसे दोनों समुदाय नेताओं के पास भेज दिया था। लड़की ने आरोप लगाया कि वहां उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी रमेश टेकाम के खिलाफ पहले भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हो चुका है और उसे वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया गया था। डीएसपी (मुख्यालय) आशा दास ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उनकी तलाश कर 19 जुलाई को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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दिल्ली से एक अजीबो गरीब खबर सामने आ रही है, यहां सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान के बाद खुद को सेना का लेफ्टिनेंट बताकर एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर को धोखा देने और उससे दुष्कर्म करने के आरोप में 27 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान दक्षिण दिल्ली के छतरपुर निवासी आरव मलिक के रूप में हुई और वह ‘ई-कॉमर्स’ कंपनी में ‘डिलीवरी एजेंट’ के रूप में काम करता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक