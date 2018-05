छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने पीलिया से हो रही मौतों पर बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। एक दिवसीय दौरे पर कोरबा पहुंचे पैकरा से जब रायपुर में पीलिया से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंट से मरते हैं और कुछ लोग बीमारी से मरते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पैकरा ने कहा, ‘मौत अटल सत्य है। कुछ लोग एक्सीडेंट से मरते हैं तो कुछ लोगों की मौत बीमारी से होती है। पीलिया भी एक बीमारी ही है। हमारी सरकार इस बीमारी और अन्य बीमारी से हो रही मौत को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।’ पैकरा अपने इस बयान के कारण एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं।

ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी वह काफी हैरान करने वाला बयान दे चुके हैं। पैकरा ने साल 2017 में नक्सलियों को शहीद कह दिया था, जिसके कारण उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर वह पीलिया से हो रही मौतों पर दिए बयान के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि रायपुर में अभी तक पीलिया से मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है तो वहीं 400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त पीलिया का प्रकोप छाया हुआ है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पीलिया प्रभावित इलाके को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं।

Death is inevitable. Some die from accident, some die from disease. Peelia (jaundice) is a disease. Govt is trying to prevent deaths during treatment of this or any other disease: Chhattisgarh Home Minister Ramsewak Paikra on being asked about deaths in the state due to jaundice pic.twitter.com/85Z5qAQJ40

