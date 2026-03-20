छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ पारित कर दिया। इस विधेयक में जबरदस्ती, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया। शर्मा के पास गृह विभाग भी है।

विधेयक में अवैध धर्मांतरण कराने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है जबकि नाबालिगों, महिलाओं, मानसिक रूप से कमजोर लोगों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों में 20 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। सदन में कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में विधेयक पर चर्चा जारी रही। उपमुख्यमंत्री ने जब विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी, तब कांग्रेस सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह मांग खारिज किए जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। प्रस्तावित कानून मौजूदा ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968’ का स्थान लेगा, जिसे राज्य गठन के समय मध्यप्रदेश से अपनाया गया था। सरकार का कहना है कि वर्तमान अधिनियम में केवल धर्मांतरण के बाद जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देने का प्रावधान है और जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय एवं जमानती अपराध माना गया है, जिसमें अपेक्षाकृत हल्का दंड निर्धारित है।

नए विधेयक में बल, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, गलत बयानी, कपटपूर्ण साधनों या विवाह के माध्यम से किए गए अवैध धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया है।

विधेयक में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए धर्मांतरण भी शामिल हैं। प्रस्तावित कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। विधेयक के अनुसार, अपने धर्म में वापस लौटना धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। पारित किए गए विधेयक के तहत, ‘प्रलोभन’ में धन, उपहार, रोजगार, मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा सुविधा, बेहतर जीवनशैली का वादा या विवाह शामिल है।

‘30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी’

प्रस्तावित धर्मांतरण का विवरण सात दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जिनकी जांच के बाद आदेश पारित किया जाएगा। विधेयक में उल्लंघन के लिए न्यूनतम सात वर्ष की सजा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 10 से 20 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में पीड़ितों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान भी किया गया है।

धर्मांतरण कराने वालों पर लगेगी रोक : साय

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि इससे उन लोगों पर रोक लगेगी, जो लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। विधेयक के पारित होने के बाद साय ने विधानसभा परिसर में कहा कि नवरात्रि के अवसर पर मातारानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज के इस ऐतिहासिक दिन में विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ के पास होने से उन लोगों पर रोक लगेगी, जो लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर लोभ-प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे।

यह भी पढ़ें – हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में जींस-टीशर्ट पर लगा बैन, अब पहनना होगा फॉर्मल ड्रेस

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सख्त ‘परिधान संहिता’ (ड्रेस कोड) लागू कर दी है। इसके अंतर्गत कार्यालयों और न्यायालयों में जींस, टी-शर्ट और पार्टी परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कर्मियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से भी मना किया गया है। पूरी खबर पढ़ें…