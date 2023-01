Chhattisgarh: दुर्ग की हिशा बघेल बनी पहली महिला अग्निवीर, कैंसर से जूझ रहे पिता ने ऑटो बेचकर पढ़ाया

Agniveer: इंडियन नेवी में अग्निवीर की भर्ती में 20 प्रतिशत सीटें महिला कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं।

Chhattisgarh: हिशा बघेल (source- ANI)

