लॉकडाउन में बाहर निकला था लड़का, जिला कलेक्टर ने देखा तो पटका फोन, फिर तमाचा जड़ पुलिस से कहा- इसे मारो; लोग बोले- सस्पेंड करो

कोरोना के तेजी से फैलते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन सख्त है और घर से बाहर बेवजह निकलने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। राज्य के सूरजपुर जिले से ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। जहां कलेक्टर ने एक युवक का फोन पटक दिया और उसे डंडे से पिटवाया।

वीडियो में एक युवक हाथ में एक पर्ची पकड़ा हुआ है और वह कलेक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी वह मोबाइल पर उन्हें कुछ दिखाता है। यह देखते ही कलेक्टर रणवीर शर्मा उसका फोन ज़ोर से जमीन पर दे मारते हैं और युवक को एक तमाचा जड़ देते हैं। इससे पहले कि युवक कुछ बोल पाता कलेक्टर जवानों को उसे मारने का आदेश देते हैं और जवान एक के बाद एक लड़के पर लाठियां बरसाने लगते हैं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की पहचान साहिल गुप्ता के रूप में हुई है। उसके खिलाफ लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल अपने पिता और माता के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर के लिए निकला था। इसी दौरान भैयाथान चौक के पास जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा ने उसे रुकवा लिया। युवक ने बताया कि वह दवाई लेने जा रहा है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने दवाई की पर्ची भी दिखाई लेकिन कलेक्टर ने उसकी नहीं सुनी और चांटा मार दिया।

At a time when distressed citizens expect healing touch from administration this behavior of a senior officer has brought shame to all of us.

With experience I can vouch that the IAS comprises of well meaning & sensitive people. This officer is an aberration. An unfortunate one. pic.twitter.com/qIpNEYb7eY

