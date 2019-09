छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी और आरएसएस ( राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि जिस दिन आरएसएस संग के लोग गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। उस दिन वे मान जाएंगे की वो महात्मा गांधी को मानते हैं।

सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और आरएसएस के संबंध में कही यह बातः मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,’ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आरएसएस के लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो गोडसे मुर्दाबाद किस दिन कहेंगे? उस दिन मैं मानूंगा की सच में वह गांधी को मानते हैं। सड़क और चौराहे पर खड़े होकर मोहन भागवत और आरएसएस के लोग जिस दिन गोडसे मुर्दाबाद और गांधी के हत्यारे मुर्दाबाद का नारा लगाए और जो भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के घरों में गोडसे की मूर्ति लगाकर रखे हैं। उसके खिलाफ जिस दिन कार्रवाई कर देंगे तो मान लूंगा कि नरेंद्र मोदी जी सच्चे गांधीवादी हो चुके हैं।

#WATCH: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says,”The day BJP, RSS start raising slogan ‘Godse murdabad’. I’ll accept that they value Mahatma Gandhi. I will accept Modi ji has become true Gandhian when action is taken against those from RSS&VHP who keep Godse’s idols in their homes.” pic.twitter.com/6EV5glnKkQ

