छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम उगाने के आरोप में एक बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता के साथ उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता पर 5 एकड़ के खेत में कथित तौर पर अफीम उगाने का आरोप है। गिरफ्तारी के अलावा नेता तो पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी नेता के अफीम उगाने का मामला तब सामने आया जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने खेत का दौरा किया और सोशल मीडिया पर खेती की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए।

पुलिस ने नहीं बताया किसकी है जमीन

दुर्ग पुलिस ने 58 वर्षीय बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को गिरफ्तार किया। विनायक बीजेपी की किसान विंग में राइस मिल प्रोसेसिंग के काम के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे। कथित तौर पर अफीम की खेती दुर्ग जिले के समोदा, झेंझरी और सिरसा गांवों के बीच के खेतों में थी। हालांकि भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि खेत की जमीन विनायक ताम्रकार की है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने यह नहीं बताया है कि जमीन किसकी है।

सुशासन की अफ़ीम!! – Part 1



भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार दुर्ग ज़िले के ग्राम समोदा में 10 एकड़ खेत में अफ़ीम की खेती कर रहे हैं.



कल रात सूचना मिलते ही आज हम सब वहाँ पहुंचे हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं.



विनायक ताम्रकार बहुत रसूख़दार आदमी बताया जा रहा… https://t.co/x0XUNM864j pic.twitter.com/ySAalRTACb — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 7, 2026

8 करोड़ की अफीम उगाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक जब्त की गई अफीम की कीमत 8 करोड़ रुपये है। दुर्ग जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट विजय अग्रवाल ने कहा, “साइट इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि मक्के की फसलों के बीच चुपके से अफीम के पौधे उगाए जा रहे थे। शुरुआती जांच में कई लोगों के शामिल होने का पता चला है। पूछताछ में पता चला कि खेती के काम के लिए बाहर से मज़दूर लाए गए थे।” उन्होंने आगे कहा कि यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), फोरेंसिक साइंस लैब (FSL), एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली-जुली कार्रवाई थी।

राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार

विनायक ताम्रकार के अलावा राजस्थान के जोधपुर में मतोदा पुलिस स्टेशन के तहत मतोदा गांव के रहने वाले 27 साल के विकास बिश्नोई और 45 साल के मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। विजय अग्रवाल ने आगे कहा, “उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन हम आगे की जांच के लिए उनकी पुलिस कस्टडी मांगेंगे।”

भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में भूपेश बघेल ने कहा, “गुड गवर्नेंस की अफीम!! BJP किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार 10 एकड़ खेत में अफीम की खेती कर रहे हैं। जैसे ही हमें कल रात जानकारी मिली, हम सब आज वहां पहुंच गए। बड़ी संख्या में गांव वाले जमा हो गए हैं। विनायक ताम्रकार को बहुत असरदार आदमी बताया जाता है। वह बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी खबरें हैं कि वह अक्सर मुख्यमंत्री के घर भी जाता रहता है। सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट BJP किसान मोर्चा का है या मंत्रियों का?”

बीजेपी ने विनायक ताम्रकार को सस्पेंड कर दिया और उनका सस्पेंशन लेटर पब्लिक कर दिया, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई और बयान जारी नहीं किया। मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किए गए कॉल और टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं मिला।

हालांकि आरोपों का जवाब देते हुए मीडिया सेल के एक बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी जल्द ही एक बयान जारी करेगी। नेता ने कहा, “हमने उन्हें सस्पेंड करके उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है। कांग्रेस पार्टी के उलट, हम भ्रष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देते।” पढ़ें छत्तीसगढ़ के गांव में क्यों भड़की सांप्रदायिक हिंसा?

