भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए मंदबुद्धि जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनकी निंदा की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरोज पांडेय ने कहा कि, ‘राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं आश्चर्यजनक है। वह निश्चित रूप से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीखने की कोई उम्र होती है। उन्होंने कहा, ’40 साल की उम्र में सीखने वाले को मंदबुद्धि कहा जाता है।’ आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की तरफ से इस तरह से राहुल गांधी पर निजी हमला किया गया हो। इससे पहले भी कई नेता राहुल गांधी पर ऐसे बयान दे चुके हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि सरोज पांडेय के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी जुबानी पलटवार जरूर हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी में जंग दिखनी शुरू हो गई है।

The kind of things he says are surprising. He is definitely trying to learn but there is an age to learn, a person who learns after the age of 40 cannot be called learned, such a person is called 'mand-buddhi': Saroj Pandey, BJP in Chhattisgarh's Durg on Rahul Gandhi (21.06) pic.twitter.com/piEIVa7kLL

