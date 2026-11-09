दिवाली की रात देशभर के अलग-अलग राज्यों से हादसे की कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट तो कहीं आग लगने की घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुई जहां एक परिवार के 4 लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवा दी।

जानकारी के मुताबिक, यह परिवार रायपुर से गरियाबंद जा रहा था। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के राजिम के टीला एनीकट में कार बेकाबू होकर महानदी में गिर गई और कार में सवार सभी 4 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई।

मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल

यह हादसा बीती रात रात 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हुआ। हादसे वाली जगह से इस परिवार का गांव महज 3 किलोमीटर ही दूर था। इस हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोगों में पति-पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में 21 साल की बेटी और 19 साल का बेटा शामिल हैं। परिवार फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के पसौद गांव का रहने वाला था।

मीडियाकर्मी की थी कार

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह परिवार दीपावली मनाने रायपुर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान देर रात राजिम के टीला एनीकट के पास कार नदी में गिर गई। हालांकि, हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसे में जाने गंवाने वालों में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, बेटे विकास साहू (19) और बेटी पूर्वा साहू (21) शामिल थे। जो कार नदी में गिरी उस पर ‘मीडिया एग्जीक्यूटिव’ लिखा हुआ था।

डिवाइडर तोड़कर पानी में जा गिरी कार

इस हादसे के बाद शीतल साहू के भाई नीलकमल साहू ने बताया है कि रायपुर से जब उनके भाई निकले थे तो उन्होंने फोन करके बताया था। रायपुर से घर पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद जब परिवार घर नहीं पहुंचा तो फिर उनकी तलाश के लिए हम निकले एनीकट के पास पहुंचे तो देखा कि डिवाइडर टूटा हुआ है, जब पानी की तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि कार नदी में गिरी हुई है।

#WATCH | Chhattisgarh: Visuals from the spot after four members of a family, including a couple and their two children, died after their car plunged into the Tila Anicut in Rajim, Gariaband, on Diwali night.



(Source: Police) https://t.co/BiUHuWHImC pic.twitter.com/syALSB6ZfZ — ANI (@ANI) November 9, 2026

यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 लोग जिंदा जलकर मरे

भयानक रोड एक्सीडेंट तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ जहां एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई और इसमें 6 लोग कार के अंदर ही जिंदा जलकर मर गए। तितावी थाना क्षेत्र के जग्गाहेड़ी के पास सोमवार तड़के हाईवे पर हुई इस घटना में सभी छह लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार पहले बिजली के खंभे से टकराई और उसके बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी साइड की लेन पर जाकर पलट गई और उसके बाद कार में आग लग गई। हादसे के वक्त कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहां पढ़ें पूरी खबर…