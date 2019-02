कश्मीर के पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद होने के बाद से देश की जनता आक्रोषित है। ऐसे में हर कोई किसी न किसी तरीके से शहीद परिवारों के लिए समर्थन या फिर पाकिस्तान के लिए गुस्सा जाहिर कर रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का एक चिकन फूड स्टॉल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि इस फूड स्टॉल ने ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ नारे लगाने पर चिकन लेग पीस पर दस रुपए का डिस्काउंट देने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है चिकन फूड स्टॉल: बता दें कि ये फूड स्टॉल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है। इस फूड स्टॉल का नाम है ‘झटका चिकन तन्दुर’, वहीं फूड स्टाल लगाने वाले शख्स का नाम है अंजल सिंह। अंजल ने अपने स्टॉल पर पोस्टर लगा के रखा है जिस पर लिखा है- पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाने पर लेग पीस में दस रुपए की छूट।

Chhattisgarh: A food stall owner in Jagdalpur is offering a discount of ₹10 on chicken leg piece to customers who say 'Pakistan Murdabad'. Anjal Singh, stall owner says,"Pak never valued humanity&they never will.That's why everyone should say Pakistan Murdabad from their hearts" pic.twitter.com/ugEN8N5L5E

