छत्‍तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर के समीप सुरक्षाबलों और नक्‍सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 9 नक्‍सली मारे गए हैं। न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एनकाउंटर में दो जवान भी शहीद हुए हैं। नक्‍सलियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हाल के दिनों में छत्‍तीसगढ़ में नक्‍सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को मिली यह बड़ी सफलता है।

Chhattisgarh: Bodies of 9 Naxals recovered today following an encounter with security forces near Bijapur. 2 security personnel also lost their lives. A huge cache of weapons has been recovered. More details awaited. pic.twitter.com/0LtpsAo39M

— ANI (@ANI) November 26, 2018