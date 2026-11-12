Mumbai Railway Station Bhojpuri Song Controversy: छठ पूजा के अवसर पर मुंबई कई रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। वडाला रेलवे स्टेशन पर तेज भोजपुरी गानों से यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। गाने बजाये जाने को लेकर ठाकरे गुट ने आक्रामक रुख अपनाया है और इसे फौरन बंद ना करने पर कड़ा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। दूसरी ओर यह स्पष्ट किया जाता है कि ये गाने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने के वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियां बना। कुछ मराठी भाषी वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई।

जानिए विवाद क्या है-

छठ पूजा रविवार 15 नवंबर को मनाई जाएगी, इस शुभ अवसर पर मुंबई छठ पूजा के भोजपुरी गीत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वडाला और कई प्रमुख स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं। हालांकि यात्रियों ने तेज आवाज में बज रहे गानों की शिकायत की है।

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ठाकरे गुट का आक्रामक रुख

ठाकरे समूह की पार्षद माधुरी मांजरेकर ने यात्रियों की शिकायत के बाद इस घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने सीधे वडाला रेलवे स्टेशन मास्टर से मुलाकात की और इसके बारे में पूछा और लिखित शिकायत दी।

इस अवसर पर मांजरेकर ने कहा, “मुंबई के रेलवे स्टेशन आम आदमी को पूरा करने के लिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से जोर से संगीत बजाकर परेशान किए जा रहे यात्रियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेल प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रथा को रोकना चाहिए, अन्यथा हमें कड़ा आंदोलन करना होगा।

मध्य रेलवे प्रशासन से स्पष्टीकरण

विवाद के बाद मध्य रेलवे प्रशासन ने विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। छठ पूजा के लिए गांव जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है और प्रशासन ने कहा है कि ये गाने रेलवे बोर्ड के आदेश पर बजाए जा रहे हैं।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा, “दीवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्री बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं। इन गीतों को कुछ स्टेशनों पर यात्रियों का स्वागत करने के लिए बजाया गया है। यह पहल मुंबई या मध्य रेलवे तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में लागू की जा रही है। ये गाने देश के सभी स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं जहां से यात्री छठ पूजा और दिवाली के लिए अपने गृहनगर के लिए रवाना हो रहे हैं।

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विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य रेलवे (सीआर) के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर खास विषयों से जुड़े ‘जिंगल’ और जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाते हैं। प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, “मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों से त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये गाने यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं के प्रसारण में लगने वाले समय के अलावा उपलब्ध अतिरिक्त समय में बजाए जाते हैं।”

प्रवक्ता ने आगे कहा कि ऐसे गाने और संदेश केवल उस अतिरिक्त समय में प्रसारित किए जाते हैं जो यात्रियों के लिए जरूरी घोषणाओं के बाद बचता है। इस मुद्दे ने यह बहस भी छेड़ दी है कि क्या महाराष्ट्र के त्योहारों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह जगह मिलनी चाहिए। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से मनाई जाती है।