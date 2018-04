VIDEO: नशे में धुत बड़े पुलिस अफसर की बेटी ने कॉन्स्टेबल को दी गालियां

तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बड़े पुलिस अफसर की बेटी ने कॉन्सटेबल को सरेराह गालियां दीं। धमकी देते हुए कहा कि वह कॉन्सटेबल को नौकरी से निकलवा देगी। यह बिगड़ैल लड़की उस वक्त शराब नशे में धुत थी। पुलिस कॉन्सटेबल ने रूटीन चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी को रोका था, जिसके बाद वह उससे बदतमीजी करने लगी। घटना के दौरान उसी पुलिस वाले ने लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप देखने के जाहिर है कि यह मामला रात के वक्त का है। कैमरे के फ्रेम में लड़की अपने कार के बाहर खड़ी थी। सामने वह किसी को धमकाते और गालियां देते दिख रही थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह लड़की चेन्नई स्थित कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप में एडिश्नल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) तमिलसेल्वन की बेटी है। सोमवार (2 अप्रैल) को उसे मरीना बीच के पास नशे में ड्राइविंग करते हुए एक पुलिस कॉन्सटेबल ने पकड़ लिया था। गाड़ी में इस दौरान उसके साथ तीन और लोग भी थे।

Daughter of Tamil Nadu ADGP Tamilselvan was caught on camera threatening an on-duty police constable, who caught her drunk driving in Chennai on Monday #ChennaiBratBeti pic.twitter.com/ZbdEGAfoQd

— TIMES NOW (@TimesNow) April 3, 2018