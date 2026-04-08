तमिलनाडु चेन्नई की एगमोर विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं, बल्कि ‘नई राजनीति की प्रयोगशाला’ बन गई है। यहां सभी बड़ी पार्टियों ने अपने पुराने चेहरों को किनारे कर, पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा उम्मीदवारों पर दांव खेला है। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने जहां तेज-तर्रार वकील और टीवी चर्चाओं में पहचान बना चुके तमिलन प्रसन्ना को उतारा है, वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने युवा उद्यमी अभिषेक रंगासामी पर भरोसा जताया है।

अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) ने यूट्यूबर राज मोहन को मौका दिया है, तो नाम तमिलर काची (एनटीके) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) पेशेवर सरन्या को मैदान में उतारा है। इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन चारों उम्मीदवारों में कुछ खास समानताएं हैं। वे सभी युवा हैं, पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी-अपनी पार्टियों में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रसन्ना लंबे समय से द्रमुक से जुड़े हैं और प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन चर्चाओं में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उनका कहना है कि हमें पूरा भरोसा है कि एगमोर द्रमुक का किला बना रहेगा। द्रमुक ने कई बार एगमोर जीता है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे साथ हैं जबकि टीवीके के समर्थक 18 साल से कम उम्र के हैं। हमारी सोच है कि हम हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे पास एगमोर के लिए एक दृष्टि है और हम मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस चुनाव क्षेत्र पर अधिक ध्यान दूंगा।

एआईएडीएमके नेता रंगासामी 2022 में पार्षद का चुनाव लड़ा था

रंगासामी लगभग 18 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 के स्थानीय निकाय चुनावों में चेन्नई के एक वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। रंगासामी का कहना है कि चेन्नई द्रमुक का गढ़ नहीं है। यह मनगढ़ंत बात है। मैं अन्नाद्रमुक का सबसे युवा उम्मीदवार हूं और मैं अन्नाद्रमुक के वादों को पूरा करूंगा। एगमोर में बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है, यह बाढ़-संभावित क्षेत्र रहा है और नशीले पदार्थ यहां एक बड़ी चिंता का विषय हैं।

मोहन अपने चैनल ‘तमिल वनक्कम’ के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान में टीवीके के कार्यक्रमों में प्रस्तोता के तौर पर काम करते हैं। मोहन को लोगों के बीच अच्छा बोलने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि चेन्नई के हर घर में विजय बसते हैं। एगमोर में कई सुविधाओं की कमी है। हम पक्की सड़कों और साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक ने कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। टीवीके की युवा शक्ति से डरकर, सभी पार्टियों ने चुनाव में युवा चेहरों को उतारा है।

दो बच्चों की मां सरन्या एगमोर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का मौका मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र ऐसी उम्मीदवार हूं जिसका जन्म और पालन-पोषण एगमोर में ही हुआ है। दूसरों की तुलना में मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर जानकारी है। एगमोर की सड़कों पर साफ-सफाई की कमी है। यहां मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ एक बड़ी चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि हमारा दल एनटीके एगमोर निर्वाचन क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करेगा। एगमोर निर्वाचन क्षेत्र पारंपरिक रूप से द्रमुक का गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा विधायक परंतमन को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने एक नए चेहरे को चुना है।

चेन्नई के मध्य में स्थित इस निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रमुख स्थल शामिल हैं, जैसे चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय और सरकारी संग्रहालय। क्षेत्र के निवासियों को कई पुरानी नागरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मुख्य चिंताएं हैं, मानसून के दौरान जलभराव, यातायात जाम व खराब यातायात प्रबंधन, अनियंत्रित रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा अतिक्रमण आदि।

द्रमुक ने तमिलन प्रसन्ना को मैदान में उतारा है, जबकि एआइएद्रमुक ने अभिषेक रंगासामी को उम्मीदवार बनाया है। टीवीके ने राज मोहन को चुना है और एनटीके ने सरन्या को मैदान में उतारा है। एगमोर निर्वाचन क्षेत्र पारंपरिक रूप से द्रमुक का गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा विधायक परंतमन को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने एक नए चेहरे को चुना है।

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तमिलनाडु क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दसवां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से यह देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है। बात करें इतिहास की तो ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। आजादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया जिसके बाद मद्रास समेत कई अन्य राज्य मिले। साल 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। तमिलनाडु की राजनीति में शुरुआत से ही क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक