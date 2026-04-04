हैदराबाद में आमों का सीजन शुरू होते ही पुलिस और नगर निगम सतर्क हो गए हैं। दोनों विभागों ने जांच के लिए खास अभियान शुरू किया है। उनका मकसद यह देखना है कि कोई व्यापारी आमों को जल्दी पकाने के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा।

4 और 5 अप्रैल को, पुलिस ने दो होलसेल फ्रूट व्यापारी को गिरफ्तार किया। ये व्यापारी आंध्र प्रदेश से आए आमों को जल्दी पकाने के लिए जरूरत से ज्यादा रसायन इस्तेमाल कर रहे थे। चूड़ी बाजार में आम बेचने वाले एक व्यापारी के पास से “डायमंड रायप एथिलीन” नाम का रसायन जब्त किया गया।

हैदराबाद फूड एडाल्टरशन सर्विलांस टीम (H-Fast) के एक अधिकारी ने बताया, “व्यापारी रसायन का अधिक इस्तेमाल कर रहा था। हमने 24 से ज्यादा सैचेट जब्त किए। साथ ही शहर के अलग-अलग गोदामों से लगभग 7 टन आम भी जब्त किए गए। इन आमों को एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड जैसी रसायनों से पकाया गया हो सकता है। अब इन नमूनों की जांच कराई जाएगी।”

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि H-Fast लगातार गोदामों, भंडारों और होलसेल आम बेचने वाली दुकानों की निगरानी कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से कहा, “अगर आपको आम में रसायन की गंध लगे या आपको लगे कि आम जल्दी पकाए गए हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।”

आम को प्राकृतिक रूप से पकने दें

सज्जनार ने चेताया कि कुछ व्यापारी लालच में लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “आम को प्राकृतिक रूप से पकने देना चाहिए। चमकदार और सुनहरे आम देखकर खरीदना आसान हो सकता है, लेकिन यह बीमारी का कारण भी बन सकता है।”

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आम का रंग समान नहीं होता, जबकि रसायन से पकाए गए आम बाहर से पीले और चमकीले दिखते हैं, लेकिन अंदर कच्चे और हानिकारक होते हैं। ऐसे आम खाने से गले में जलन, उल्टी, मतली और दस्त जैसी तुरंत समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय में यह नर्वस सिस्टम और फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।

पुलिस और H-Fast ऐसे व्यापारियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सज्जनार ने कहा कि आम की चमक और रंग देखकर धोखा मत खाइए। अगर आम में रसायन है, तो वह अजीब रंग, गंध, स्वाद या धब्बों से पहचाना जा सकता है। किसी भी जानकारी के लिए 100 नंबर पर कॉल करें या H-Fast हेल्पलाइन 8712661212 पर संपर्क करें।

हैदराबाद और आसपास के बाजारों जैसे मोजमजाही और गड्डी अन्नाराम फ्रूट मार्केट में अब 25 से ज्यादा तरह के आम उपलब्ध हैं। ये आम सिर्फ तेलंगाना से नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी आते हैं।

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आम का सीजन आने वाला है। कुछ दुकानों पर थोड़े बहुत आम दिखने भी लगे हैं। आमों को जल्दी पकाने के लिए कई बार कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन्हें खरीदते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है ताकि आप केमिकल से पके आम को खाने से बच सकें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने साफ कर दिया है कि फलों को जल्‍दी पकाने के लिए केमिकल का इस्‍तेमाल नहीं चलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक