दिल्ली के चावड़ी बाजार के शीश महल इलाके में गुरुवार सुबह तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में सामने आया है कि यहां निर्माण कार्य चोरी-छिपे किया जा रहा था। दरअसल, राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) लागू है और कार्रवाई से बचने के लिए भवन में निर्माण कार्य चोरी-छिपे किया जा रहा था।

स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्माण कार्य की भनक क्यों नहीं लगी। यदि कार्रवाई की गई होती तो शायद दो लोगों को असमय जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। दिल्ली नगर निगम ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर गुरुवार को दावा किया है कि मकान का तीसरा लिंटर करीब 15 दिनों पहले डाला गया था।

वहीं, गुरुवार को तीसरी मंजिल की छत की शटरिंग हटाए जाने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय निवासी सलीम ने बताया कि ग्रैप के लागू होने के बाद ठेकेदार और मालिक को लगा होगा कि खुलेआम निर्माण कार्य करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

भवन योजना स्वीकृत के लिए आवेदन भी नहीं किया गया था

यही कारण है कि आरोपी ठेकेदार व मकान मालिक रात को सामग्री मंगवाते थे और चोरी-छिपे निर्माण कार्य कर रहे थे। वहीं, ग्रैप की पाबंदियों के बीच चल रहे निर्माण कार्य को लेकर मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने गुरुवार को कहा कि निर्माण कार्य अवैध रूप से चल रहा था। वहीं, एमसीडी की ओर से गुरुवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि प्रारंभिक अभिलेखों से पता चला है कि निर्माणकर्ता की ओर से भवन योजना स्वीकृति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त हादसे से पूर्व निगम को उक्त स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई थी।

स्थानीय निवासी मोहम्मद जावेद ने बताया कि सुबह अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी। लोग घरों से निकलकर गलियों व छतों पर पहुंचे तो पता चला कि पड़ोस में निर्माणाधीन एक मकान गिर गया है।

इसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। इस बीच मदद के लिए पुलिस, दमकल विभाग, एमसीडी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। जावेद ने बताया कि पड़ोस के एक-दो मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। एहतियातन पुलिस ने उन मकानों को खाली करवा दिया है। मोहम्मद जावेद ने बताया कि मकान में काम चोरी-छिपे किया जा रहा था।

गलियां संकरी होने के कारण बचाव कार्य में हुई देरी

मकान गिरने की सूचना के बाद पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। पर गलियां संकरी होने के कारण बचाव दल को मलबा हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने एक बयान में कहा कि ग्रैप के लागू होने के बाद चोरी-छिपे कार्य किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। यदि कहीं निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी जानकारी साझा की जानी चाहिए। वाही ने कहा कि संकरी गलियां होने के कारण बचाव दल को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, बचाव कार्य जारी है।

स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्माण कार्य की भनक क्यों नहीं लगी। यदि कार्रवाई की गई होती तो शायद दो लोगों को असमय जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। दिल्ली नगर निगम ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर गुरुवार को दावा किया है कि मकान का तीसरा लिंटर करीब 15 दिनों पहले डला था।

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पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। इमारत का मलबा गिरने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पूरी खबर पढ़ने के लिये यहां पर करें क्लिक