आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब कांग्रेस दो धड़ों में बंटती दिख रही है- एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंड़िग और दूसरा धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का है। कई मौकों पर दोनों की आंतरिक कलह खुलकर सामने आई।

इसे लेकर द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य की समस्याओं, सत्ता में आने पर अपने प्लान और गैंगस्टरों से पैदा परेशानियों समेत कई मुद्दों पर बात की।

सवाल- पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की है और कई FIR दर्ज की है, जबकि विपक्ष अभी भी यह क्यों कह रहा कि चिट्टा (ड्रग्स) आसानी से मिल रहे हैं?

चरणजीत सिंह चन्नी ने जवाब देते हुए कहा, अगर पंजाब सरकार का दावा है कि जब्ती में वृद्धि हुई है, तो यह सवाल उठता है कि ये चिट्टा कहां से आ रहे हैं और इनकी आपूर्ति क्यों अब तक चल रही है? जब्ती जरूरी है लेकिन इसे अकेले सफलता का मापदंड नहीं माना जा सकता। हमें आपूर्ति चेन की जांच भी करनी चाहिए। हमें समझना होगा कि ये नेटवर्क क्यों काम करना जारी रखे हुए है।

चमकौर साहिब के पास एक गांव में 32 वर्षीय एक व्यक्ति की नशीली दवाओं के सेवन से मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी, बच्चे और मां-बाप पीछे छूट गए। जब परिवार वाले मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूं? मेरा मानना है कि युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान केवल होर्डिंग्स, विज्ञापनों और राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रह सकता। लोगों की जमीनी स्तर पर इसका असर दिखना चाहिए।

सवाल- यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो पुलिस में सबसे पहले क्या बदलाव होगा, तबादले या जवाबदेही?

सबसे पहला बदलाव पुलिस व्यवस्था के कामकाज के तरीके में होने चाहिए। पंजाब को पेशेवर, जवाबदेह और राजनीतिक रूप से तटस्थ पुलिस व्यवस्था की जरूरत है।

ट्रांसफरों को पॉटिकल मैनेजमेंट का साधन नहीं बनने देना चाहिए, जबकि अधिकारियों को परिणाम देने के लिए कार्यकाल की उचित स्थिरता मिलनी चाहिए। जवाबदेही को निचले स्तर पर, विशेषकर जिला स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। कम समय में, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूत खुफिया जानकारी, बेहतर जांच और मादक पदार्थों के नेटवर्क की पहचान की जरूरत है।

नशीली दवाओं और गुंडागर्दी को राजनीतिक और संस्थागत संरक्षण देने के प्रति जीरो टालरेंस होने चाहिुए। नेताओं पर राजनीतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।

इसका अंतिम लक्ष्य अधिक गिरफ्तारियां और एफआईआर दर्ज करना नहीं है, क्रिमिनल सिस्टम को तोड़ना और एक ऐसा पंजाब बनाना है, जहां लोग सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सम्मान के साथ रह सकें।

सवाल- केंद्र ने अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाल्जिका और लुधियाना को अति संवेदनशील नशीली दवाओं वाले क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल किया है।

केंद्र सरकार ने इन जिलों को अति संवेदनशील नशीली दवाओं के रूप में चिह्नित करते बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती इससे जिम्मेदारी का सवाल उठता है।

इनमें से अधिकतर जिले इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं और देश में नशीले पदार्थ को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। साल 2021 में केंद्र ने सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से 50 किमी तक बढ़ा दिया था। अब केंद्र को बताना चाहिए कि बॉर्डर पर नशीली दवाओं की आपूर्ति रोकने के लिए और क्या कदम उठाने जा रही है।

पाकिस्तान सीमा के अलावा, राजस्थान और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्य से नशीली दवाओं पहुंच सकते हैं। सीमा सुरक्षा और अंतरराज्यीय तस्करी के लिए केंद्रीय एजेंसियों को समन्वय की जरूरत है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारी से बच सकती है। आलम यह है कि केंद्र और राज्य सरकार एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं जबकि नशीले पदार्थ हमारे गांवों में लगातार पहुंचते रहते हैं।

सवाल- क्या आप पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के इस बयान से सहमत हैं कि पुलिस और प्रशासनिक सहायता के बिना मादक पदार्थों का बिजनेस 10 दिन पर नहीं टिक पाएगा?

यह सवाल जरूर उठता है कि अगर कानून और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है तो मादक पदार्थों का व्यापार लंबे समय तक कैसे फल-फूल सकता है। दृढ़ नेतृत्व, कुशल प्रशासन और रणनीति के स्पष्ट क्रियान्वयन के बिना कोई भी संगठित आपराधिक नेटवर्क जीवित नहीं रह सकता।

सवाल- आप ने सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर पंजाब को नशामुक्त बनाने का वादा किया था। हाल ही में स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने माना कि यह वादा पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया?

इस मुद्दे को स्पीकर के एक बयान तक सीमित नहीं किया जा सकता। असलियत है कि युवा मर रहे हैं। यह अपने आप में नशीली दवाओं की उपलब्धता को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता का एक गंभीर प्रमाण है।

कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शनों, अभियानों और ठोस कार्रवाई की मांग के जरिए लगातार हमने यह मुद्दा उठाया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे।

सवाल- नशीली दवाओं और कानून व्यवस्था को लेकर आपकी ‘100-दिन वाली योजना’ कैसी होगी?

हमारी रणनीति का मूल आधार राजनीतिक इच्छाशक्ति होगी, यानी बिना किसी डर या पक्षपात के ड्रग माफिया का सामना करने का साहस। पहले 100 दिनों में दिशा और जवाबदेही तय की जाएगी। तात्कालिक कार्य होगा आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और ड्रग व्यापार से लाभ कमाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। जो लोग पहले से ही नशे की लत में फंसे हैं, उन्हें तुरंत इलाज, परामर्श और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हालांकि, केवल सख्ती से कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अगली पीढ़ी को नशे की लत से बचाना होगा। इसके लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार के अवसर, खेलकूद और अन्य विकल्प जरूरी हैं। समाज को नशे के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा बनना होगा।

हमें नशीली दवाओं के प्रति अपने सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को कक्षाएँ, खेल के मैदान और कार्यस्थल एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाई देने चाहिए। नशीली दवाओं को हराने के लिए 100 दिनों से अधिक समय तक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।

सवाल- आपने हाल ही में राज्यपाल से कहा था कि पंजाब में ‘गुंडागर्दी’ देखी जा रही है और विरोध करने के अधिकार को कुचला जा रहा है

कानून व्यवस्था को महज आंकड़ों या राजनीतिक दावों तक सीमित नहीं किया जा सकता। असली सवाल यह है कि क्या एक आम पंजाबी खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्या उसे न्याय मिलता है और क्या कानून सबके लिए समान है।

सबसे पहले, गुलजार सिंह का मामला। उन्होंने एक वीडियो में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को FIR में शामिल किया गया, जबकि मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उसी तरह शामिल नहीं किया गया। खबरों के अनुसार, गुलजार सिंह के बेटे को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

जांच किसी राजनीतिक रुख पर निर्भर नहीं हो सकती। हर आरोप की जांच होनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है या कोई गलत काम हुआ है, तो जांच से यह साबित होना चाहिए।

दूसरा, मोहनजीत को छत से मान के खिलाफ काले झंडे लहराने के लिए पुलिस द्वारा कथित तौर पर दी गई बदसलूकी सरकार की असहमति के प्रति प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पंजाब को ऐसी सरकार की जरूरत है जो अपने युवाओं की बात सुने, न कि ऐसी सरकार जो हर आलोचना को अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझे।

तीसरा मामला गुरप्रीत सिंह सेखों का है (वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं), जिन्हें गैंगस्टर करार दिया गया है, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह एक जेल ब्रेक से जुड़े रहे हैं।

ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक मंच प्रदान करके पंजाब के युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है? इससे दोहरे मापदंड की धारणा बनती है। गुंडागर्दी को कभी भी राजनीतिक वैधता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सवाल- लेकिन AAP का कहना है कि उसकी सरकार ने सैकड़ों गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है और कुछ को विदेश से लाया गया है, जिनमें यूरोप से पहली बार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भी शामिल है

मैं पुलिस द्वारा गैंगस्टरों की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर सरकार ने कानूनी प्रत्यर्पण के माध्यम से आरोपियों को वापस लाया है, तो यह उनका काम है। यह मुद्दा नहीं है। साढ़े चार साल पहले पंजाब में रोजमर्रा की बातचीत में गैंगस्टरिज्म का बोलबाला नहीं था।

राज्य एक तरफ तो गुंडागर्दी से लड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ गुंडागर्दी की संस्कृति को सामाजिक या राजनीतिक वैधता हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता।

सवाल- आप भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं?

नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया कोई भी अभियान स्वागत योग्य है, बशर्ते उससे ठोस रिजल्ट मिलें। लेकिन दौरा प्रभावी कार्रवाई का विकल्प नहीं हो सकती। नशीली दवाओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों की है। दोनों सरकारों को इस स्थिति के लिए जवाबदेह होना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भगवंत मान से मैं कहूंगा, “तू इधर-उधर की बात न कर, बता कि काफिला लूटा क्यूं; हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।”

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पंजाब में गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस इस मामले में 15 सितंबर को मार्च निकालेगी। मार्च में शामिल होने के लिए राज्य के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट भी पंजाब आएंगे। प्रभारी बनने के बाद पायलट का यह पहला पंजाब दौरा होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें