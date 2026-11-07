आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के नौकरी छोड़ने और अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश की एक और नौकरशाह ने राजनीतिक करियर की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। जीएसटी की पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनुपमा सरोज सिंह ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में उन्होंने बताया कि वह लोगों की आवाज बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसा करना संभव नहीं है। अनुपमा सिंह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। वह पूर्व सांसद सरोज सिंह की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी हैं।

इस घोषणा का मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं- अनुपमा सिंह

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह किस पार्टी में शामिल होंगी। अनुपमा सिंह ने कहा कि वह पिछले 10 सालों से सरकारी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थीं। अब हालात कुछ ऐसे बने हैं कि वह अपने इस फैसले पर अमल कर सकीं। वीडियो मैसेज में अनुपमा सिंह ने कहा कि उनकी इस घोषणा का मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने आखिरकार सार्वजनिक जीवन में कदम रखने का फैसला कर लिया है और यह एक मुश्किल फैसला था।”

एक नई शुरुआत… एक नए संकल्प के साथ! 🌿



प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की ओर मेरा यह कदम केवल एक नई भूमिका नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को एक नए रूप में निभाने का संकल्प है।



मेरा विश्वास है कि बदलाव केवल विचारों से नहीं, बल्कि भागीदारी और सार्थक प्रयासों से आता… pic.twitter.com/iXb8B5aGO8 — Anupama Raag (@anupamaraag1) November 4, 2026

मुझे लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखने का मौका मिला- अनुपमा सिंह

अनुपमा सिंह ने कहा, “प्रशासन में रहते हुए, मुझे लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। मुझे यह भी महसूस हुआ कि सरकारी सेवा में रहते हुए आप जो कुछ कर सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है।” अनुपमा सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि वह केवल बदलाव की मांग न करें, बल्कि खुद वह बदलाव बनें जिसकी वह तलाश कर रही थीं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक भागीदारी के महत्व पर भी बात की और कहा कि महिलाएं ही एक अधिक समझदार और संवेदनशील समाज का आधार होती हैं।

अनुपमा सिंह ने अपने म्यूजिक करियर के बारे में भी बात की, जिसमें वह ‘अनुपमा राग’ के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री के उनके अनुभव ने उन्हें लोगों के संघर्षों, उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में मदद की है।

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दिव्या मित्तल ने राजनीतिक दल बनाने के बाद शुक्रवार को पहली बार मिर्जापुर का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले गढ़बड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह लाहुरियादाह गांव पहुंचीं, यहां पर वह एक बूढ़ी अम्मा के गले मिलीं और भावुक हो गईं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…