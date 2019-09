Chandrayaan 2 Landing News: ‘चंद्रयान-2’ के लैंडर ‘विक्रम’ का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने शनिवार (7 सितंबर) को ISRO सेंटर से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके चेहरों पर मायूसी को समझ सकता हूं। इस दौरान जब पीएम मोदी अपना संबोधन खत्म करके जाने लगे तो इसरो चीफ के सिवन को उन्होंने लगा लिया। इस बीच दोनों ही भावुक हो गए। एक ओर जहां इसरो चीफ रो रहे थे तो वहीं पीएम मोदी की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। पीएम मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाकर हिम्मत दी। इसके बाद पीएम ने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई, और उन्हें गले से लगा लिया।

#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled ISRO Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK

— ANI (@ANI) September 7, 2019