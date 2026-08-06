कोलकाता के श्यामपुकुर इलाके में आज भी ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें सागर सोनकर की ओर से मतदाताओं को धन्यवाद दिया गया है। इन पोस्टरों में सागर को “दादा के अनुयायी” बताया गया है। यहां “दादा” से मतलब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से है। पोस्टरों में उन्हें “पश्चिम बंगाल में बदलाव के वास्तुकार” के रूप में पेश किया गया है।

लेकिन जमीन पर तस्वीर अब काफी बदल चुकी है। मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सुवेंदु अधिकारी सत्ता में आए थे। अब 29 वर्षीय सागर और उसका 20 वर्षीय भाई साहेब, अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश रचने के आरोप में CBI की हिरासत में हैं।

चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई को हुई थी। यह विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद की घटना थी। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी 31 जुलाई को हुई। यह गिरफ्तारी उस घटना के दो महीने से ज्यादा समय बाद हुई, जब राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली CBI ने इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें चार कथित शार्प शूटर भी शामिल थे।

सोनकर परिवार का कहना है कि इन आरोपों से वे “स्तब्ध” हैं। परिवार के अनुसार, दोनों भाई सिर्फ चंद्रनाथ रथ के साथ ही नहीं, बल्कि सुवेंदु अधिकारी के निजी कार्यालय में अधिकारी के साथ भी करीबी से काम करते थे।

परिवार के लोगों का कहना है कि सुवेंदु अधिकारी की तरह ही दोनों भाइयों ने भी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। रिश्तेदारों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ने उस भवानीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय भूमिका निभाई थी, जहां से मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था।

हालांकि, सीबीआई का कहना है कि दोनों भाई चंद्रनाथ रथ और सुवेंदु अधिकारी के साथ काम जरूर करते थे, लेकिन सागर लगातार एक विरोधी राजनीतिक दल के संपर्क में था। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों भाइयों ने ही उन हमलावरों को पैसे देकर बुलाया था, जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या की।

एक अधिकारी ने कहा, “हालांकि वे टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन वे अब भी टीएमसी के कुछ लोगों के संपर्क में थे। जांच में सामने आया है कि सागर एक विरोधी राजनीतिक दल के कार्यालय के संपर्क में था और लैंडलाइन फोन से बातचीत करता था।”

सागर के पिता 55 वर्षीय संजय सोनकर का कहना है कि उनके बेटे इस हत्या में शामिल नहीं हो सकते। उनका कहना है कि हत्या वाले दिन “चंद्रनाथ, सागर के साथ BJP के चिनार पार्क कार्यालय में थे।”

संजय बताते हैं, “इसके बाद चंद्रनाथ वहां से चले गए और सागर घर आ गया। जब उसे पता चला कि किसी ने चंद्रनाथ को गोली मार दी है, तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। वह काफी देर तक वहां रहा।”

संजय का कहना है, “मेरे बेटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।” टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दलों ने अभी तक इन गिरफ्तारियों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्थानीय बीजेपी विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती और पूर्व टीएमसी विधायक शशि पांजा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

सीएम ने कहा था – घटना का राजनीतिक संबंध हो सकता है

चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस घटना का राजनीतिक संबंध हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि “हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी इस घटना से “स्तब्ध, दुखी और आहत” है।

जयपुरिया कॉलेज से स्नातक सागर की शादी पिछले साल हुई थी, जबकि साहेब अभी उसी कॉलेज में पहले वर्ष का छात्र है। संजय सोनकर के अनुसार, सागर ने शुरुआत में वर्ष 2011 से 2018 तक शशि पांजा के साथ कार्यालय सहायक के रूप में काम किया था। इसके बाद उसने एक अस्पताल में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नौकरी की। लेकिन वर्ष 2021 में वह BJP में शामिल हो गया।

संजय बताते हैं कि इसी दौरान सागर की नजदीकी चंद्रनाथ रथ से बढ़ी। चंद्रनाथ ने ही उसे सुवेंदु अधिकारी के कार्यालय में नौकरी दिलाई थी। संजय कहते हैं, “सागर, चंद्रनाथ की परछाई की तरह था। वह पैसों के लेन-देन का काम संभालता था और भुगतान से जुड़े काम भी देखता था। बाद में वह साहेब को भी अपने साथ ले गया और चंद्रनाथ ने उसे भी नौकरी दे दी।”

संजय के अनुसार, चंद्रनाथ ने ही सागर के लिए किराए का घर भी दिलवाया था। जब सागर की शादी हुई तो चंद्रनाथ उन मेहमानों में शामिल थे, जो शादी में आए थे। संजय कहते हैं, “वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह हमारे परिवार जैसे थे।”

संजय आगे बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान “मेरे दोनों बेटों ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रनाथ के साथ मिलकर बहुत मेहनत की थी।” वह कहते हैं, “सागर मुश्किल से घर आता था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहता था।”

सोनकर परिवार लंबे समय से मध्य कोलकाता के श्यामपुकुर इलाके के जोड़ाबागान क्षेत्र में रह रहा है। सागर के चचेरे भाई धीरज कुमार सोनकर कहते हैं, “हम इस इलाके में रहने वाली छठी पीढ़ी हैं। हमारे परिवार के 70 से ज्यादा लोग यहां रहते हैं और हममें से कई लोग राजनीति में हैं।”

जयपुरिया कॉलेज छात्र संघ के पूर्व महासचिव रह चुके धीरज बताते हैं, “हमने सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस से जुड़े रहे। इसके बाद हम टीएमसी में शामिल हुए। हमारे परिवार के कुछ सदस्य बीजेपी के साथ भी हैं।”

चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर धीरज कहते हैं, “यह विश्वास करना मुश्किल है कि सागर ऐसा कुछ कर सकता है। और साहेब तो अभी बहुत छोटा है।”संजय का कहना है कि सीबीआई ने पहली बार दोनों भाइयों को 17 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 13 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया था।

संजय बताते हैं, “उन्होंने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे… इसके बाद 31 जुलाई को सीबीआई ने पहले सागर को उठाया और फिर साहेब को गिरफ्तार कर लिया।”

सीबीआई के इस दावे पर कि सागर एक विरोधी राजनीतिक दल के संपर्क में था, संजय कहते हैं, “जब उसने बीजेपी ज्वाइन की थी तो इसकी कीमत उसे अपनी अस्पताल की नौकरी छोड़कर चुकानी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पार्टी के साथ धोखा करने के बारे में सोचेगा? दूसरे BJP कार्यकर्ताओं की तरह हमें भी पार्टी में शामिल होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा।”

चंद्रनाथ रथ उस समय अपने घर लौट रहे थे, जब एक कार ने उनकी एसयूवी को रास्ते में रोक लिया था। इसके बाद दो बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना के पूर्व जवान रह चुके थे। वह वर्ष 2018 से सुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे।

साल 2021 में, जब उस समय तृणमूल कांग्रेस में रहे सुवेंदु अधिकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता बने, तब चंद्रनाथ रथ उनके निजी सहायक बनाए गए थे। चंद्रनाथ रथ लंबे समय तक सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी रहे और उनके निजी कार्यालय के महत्वपूर्ण कामों को संभालते थे।

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