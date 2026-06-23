जो सर्विस पहले ज़्यादातर नाइटक्लब और VIP इवेंट्स तक ही सीमित थी, वह अब चंडीगढ़ में बिजनेसमैन, व्यापारियों और परिवारों की रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। पिछले चार महीनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इलाके में टारगेटेड शूटिंग, रंगदारी की धमकियों और कई हिंसक घटनाओं की वजह से शहर में बाउंसर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग तेज़ी से बढ़ी है।

चंडीगढ़ की एक प्रमुख सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार हाल के महीनों में लगभग 300 लोगों और संस्थानों (जिनमें ज्वैलर्स, केमिस्ट, प्रॉपर्टी डीलर, बिज़नेसमैन और हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर शामिल हैं) ने प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस की मांग की है। एक सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “पहले सिक्योरिटी की मांग ज़्यादातर नेता, सेलिब्रिटी या कुछ गिने-चुने बिज़नेसमैन ही करते थे। आज आम व्यापारी, ज्वैलर्स, केमिस्ट और प्रॉपर्टी डीलर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं।” इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस ट्रेंड के पीछे स्टेटस नहीं, बल्कि डर है।

सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं लोग

एजेंसी के मालिक ने कहा, “ज़्यादातर क्लाइंट दिखावा नहीं चाहते। वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बिजनेस मालिकों को रोज बाहर निकलना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, पेमेंट इकट्ठा करना पड़ता है और क्लाइंट्स से मिलना पड़ता है। अब कई लोग अपने आस-पास सिक्योरिटी गार्ड्स होने पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं।”

सुरक्षा के बदलते हालात चंडीगढ़ में साफ दिख रहे हैं। क्लब मालिकों ने एंट्री गेट पर बाउंसरों की संख्या बढ़ा दी है, बिज़नेसमैन के साथ गार्ड्स रहने लगे हैं और प्राइवेट घरों के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं।

परिवार भी मांग रहे सुरक्षा

यह मांग अब सिर्फ़ कमर्शियल संस्थानों तक सीमित नहीं है। कई बिज़नेसमैन ने न सिर्फ़ अपने ऑफिस और शोरूम के लिए, बल्कि अपने घरों और परिवार के सदस्यों के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों के अनुसार घरों के बाहर गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं, बच्चों के साथ कॉलेज भेजे जा रहे हैं और यात्रा या रोज़मर्रा के कामों के दौरान परिवारों के साथ सुरक्षा गार्ड्स भेजे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में चर्चा में आए कुमार ब्रदर्स ने पुलिस सुरक्षा के अलावा कम से कम 15 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं।

नाइटलाइफ सेक्टर में बड़ा बदलाव

शहर की नाइटलाइफ़ इंडस्ट्री में सबसे साफ बदलाव देखने को मिला है। जिन क्लब मालिकों ने पहले एंट्री गेट पर तीन बाउंसर तैनात किए थे, उन्होंने कई मामलों में यह संख्या दोगुनी कर दी है। वेन्यू के अंदर, खासकर वीकेंड पर, अतिरिक्त गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि बाउंसरों की भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। एक एजेंसी ऑपरेटर ने कहा, “पहले उनसे शराब के नशे में होने वाले झगड़ों को संभालने और अनुशासन बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। आज, उनसे संभावित खतरों की पहचान करने, संदिग्ध समूहों पर नजर रखने और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा की पहली पंक्ति के तौर पर काम करने की उम्मीद की जाती है।”

सुरक्षा के ये कड़े इंतज़ाम इस इलाके में मनोरंजन की जगहों पर हथियारों से लैस लोगों से जुड़ी घटनाओं के बाद किए गए हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि कुछ क्लब मालिकों ने अपने प्रतिष्ठानों पर अपनी मौजूदगी कम कर दी है और वे दूर से ही कामकाज पर नज़र रखना पसंद कर रहे हैं। एक क्लब मालिक ने कहा, “घबराहट का माहौल है। पहले मैं हर शाम अपने क्लब जाता था। अब मैं शायद ही कभी जाता हूँ। मैंने अपना नंबर बदल लिया है और इसे ज़्यादा लोगों को नहीं बताता।”

कारोबारियों के पास कम विकल्प

एक व्यवसायी ने कहा, “जो लोग ज्वेलरी शोरूम या प्रॉपर्टी का कारोबार चलाते हैं, उन्हें हर दिन काम पर खुद मौजूद रहना पड़ता है। वे दूर नहीं रह सकते। इसीलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी रख रहे हैं।”

कारोबार कैसे चलता है?

सुरक्षा एजेंसियां अपनी सेवाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटती हैं। पहली श्रेणी में भीड़ को संभालने और लोगों को डराने-धमकाने से रोकने के लिए बिना हथियारों वाले सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी में प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवर शामिल होते हैं जो यात्रा, व्यावसायिक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान क्लाइंट के साथ रहते हैं।

तीसरी और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके पास वैलिड ऑल-इंडिया फायरआर्म परमिट होते हैं, जिससे वे कानूनी तौर पर राज्यों में हथियार ले जा सकते हैं। प्रोटेक्शन के लेवल के हिसाब से खर्च अलग-अलग होता है।

ऑल-इंडिया फायरआर्म परमिट वाले सिक्योरिटी वाले आम तौर पर हर महीने लगभग Rs 65,000 चार्ज करते हैं, जबकि बिना परमिट वाले लगभग Rs 50,000 चार्ज करते हैं। टेम्पररी काम के लिए, बिना हथियार वाले लोग आम तौर पर हर शिफ्ट में लगभग Rs 2,000 चार्ज करते हैं, जबकि लाइसेंस वाले हथियारबंद गार्ड लगभग Rs 4,000 चार्ज कर सकते हैं।

मैनपावर की कमी

मज़े की बात यह है कि जहां डिमांड बढ़ रही है, वहीं वर्कफोर्स कम हो रही है। एक एजेंसी के मालिक ने कहा कि उनके एक्टिव वर्कफोर्स में लगभग 280 लोग से घटकर लगभग 170 रह गए हैं। कुछ वर्कर बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हैं, जबकि दूसरे हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस जांच के दौरान रेगुलर पूछताछ की शिकायत करते हैं।

एक ऑपरेटर ने कहा, “जब कोई शूटिंग या झड़प होती है, तो वेन्यू पर मौजूद सिक्योरिटी वाले सबसे पहले पूछे जाने वाले लोगों में से होते हैं। कई वर्कर वह प्रेशर नहीं चाहते।” कानूनी तौर पर मानने वाले हथियारबंद लोगों को ढूंढने में मुश्किलों की वजह से यह चुनौती और बढ़ जाती है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि पूरे भारत में हथियार परमिट मिलना मुश्किल है, जिससे हथियारबंद गार्ड कम मिलते हैं।

पंजाब और हरियाणा के गांवों से चंडीगढ़ के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने आए कई बाउंसर भी हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए घर लौटने लगे हैं।

सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूदा ट्रेंड को डर की अर्थव्यवस्था का उभरना बताती हैं, जहां निजी सुरक्षा की चिंताओं की वजह से पारंपरिक VIP सर्कल से हटकर प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं की मांग बढ़ रही है। जिसे कभी अमीरों के लिए लग्ज़री माना जाता था, उसे अब व्यापारी, बिज़नेसमैन और प्रोफेशनल लोग ज़रूरत के तौर पर देख रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है और पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ काम कर रही है, जो दिखाता है कि सुरक्षा की चिंताओं ने शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया है।

बढ़ गई हथियारों के लाइसेंस की मांग

प्राइवेट सिक्योरिटी की बढ़ती मांग हथियारों के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन में बढ़ोतरी से दिख रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 18 महीनों में चंडीगढ़ में 45 लोगों को तय वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद आर्म्स लाइसेंस दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कई और एप्लीकेशन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एप्लिकेंट सुरक्षा चिंताओं, बिजनेस राइवलरी, एक्सटॉर्शन की धमकियों, पारिवारिक विवादों और दूसरे कथित जोखिमों का हवाला दे रहे हैं।

मौजूदा नियमों के तहत आर्म्स लाइसेंस पाने के लिए एप्लिकेंट को असली ज़रूरत साबित करनी होती है। एप्लीकेशन की पूरी जांच होती है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच और बताए गए खतरे का असेसमेंट शामिल है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ बंदूक रखने की इच्छा ही मंज़ूरी के लिए काफ़ी आधार नहीं है।

इस प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कई आवेदक जान और पर्सनल सेफ्टी के लिए तुरंत खतरे का हवाला देते हैं, लेकिन डिटेल्ड वेरिफिकेशन के बाद आखिर में बहुत कम लोगों को ही लाइसेंस मिलते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस से जुड़े एक पुराने अधिकारी ने कहा, “जो लोग कमज़ोर महसूस करते हैं, वे अक्सर आर्म्स लाइसेंस को सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर देखते हैं। कई मामलों में आवेदक मानते हैं कि लाइसेंसी हथियार रखने से उन्हें साइकोलॉजिकल तसल्ली मिलती है, भले ही उनका कभी इसका इस्तेमाल करने का इरादा न हो।”

नियम तोड़ने पर कैंसल हो सकते हैं लाइसेंस

अधिकारी इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि लाइसेंस धारकों को हथियारों को स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने और इस्तेमाल करने से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल हो सकते हैं और क्रिमिनल केस भी हो सकता है। फिर भी, अधिकारियों तक एप्लीकेशन पहुँचती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि चंडीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्सनल सिक्योरिटी की तलाश में CCTV कैमरे, प्राइवेट गार्ड और पुलिस पेट्रोलिंग से आगे बढ़कर लाइसेंस वाले हथियारों की भी तलाश कर रहे हैं।

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