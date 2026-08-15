आजादी के जश्न के मौके पर चंडीगढ़ में शनिवार को हुए भारी बवाल पर SP कंवरदीप कौर ने पूरे मामले की जानकारी दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं से हमारी पिछले 2 हफ्ते से बातचीत चल रही थी।
उन्होंने कहा था कि वे पंजाब लोक भवन की तरफ मार्च करेंगे। हमने उनसे अपील की थी कि आप कहीं और प्रदर्शन करें। राज्यपाल भवन की तरफ मार्च की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मार्च को आगे बढ़ाया।
क्या कहा SP कंवरदीप कौर ने ?
SP कंवरदीप कौर ने कहा, “हमने उनसे कहा कि अगर वे चंडीगढ़ में किसी और जगह पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वह उन्हें दी जा सकती है। आज मोर्चा की कार्रवाई शुरू होने के बाद, उन्होंने अपना एक्शन खत्म किया और बाहर आकर पुलिस की तरफ बढ़े, जहां हमने सड़क ब्लॉक कर दी थी। हमने दो लेयर की बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन भीड़ में कुछ प्रदर्शनकारी धारदार हथियार के साथ आए थे उन्होंने उस बैरकेडिंग को तोड़ दिया और पुलिसवालों पर हमला करने की कोशिश की।
कई पुलिसकर्मी हुए हैं घायल
एसपी कंवरदीप कौर ने आगे बताया कि उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए हमने कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया और इस दौरान हमने नॉन-लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि कोई प्रदर्शनकारी घायल न हो। उन्होंने बताया कि भीड़ में कुछ लोग धारदार हथियार लेकर आए थे और वह आगे आए और बैरिकेड को तोड़ दिया। कानूनी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमने वॉटर कैनन, आंसू गैस के गोले वगैरह का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें तितर-बितर किया जा सके। हमारे कुछ लोगों को चोटें आईं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है।
बता दें कि शनिवार को चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा की अगुवाई में गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने टियर गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया तो भीड़ उग्र हो गई और फिर इस प्रदर्शन में सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखी गई।
किस बात के लिए था यह प्रदर्शन?
यह प्रदर्शनकारी सिख कैदियों की रिहाई और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सुबह करीब 11.30 बजे YPS चौक से चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिए थे। प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड हटाने और चंडीगढ़ की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को कंट्रोल किया।
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