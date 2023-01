Chandigarh Mayor Election : भाजपा ने फिर AAP को हराया, लगातार दूसरी बार 1 वोट से हार गई केजरीवाल की पार्टी

Chandigarh Mayor Elections में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1 वोट से हार गए हैं। भाजपा के अनूप गुप्ता मेयर चुन लिए गए हैं।

Chandigarh Mayor Election में आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी है (File Photo- Express/Nirmal Harindran)

