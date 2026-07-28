चंडीगढ़ की एक अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के खिलाफ दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

क्या है यह पूरा मामला?

इस मामले में एक शख्स ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 15 जुलाई को कुणाल कामरा ने हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कामरा को रोकने की कोशिश नहीं की।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किया वे बेहद खराब थे और इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के बयान न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि यह देश की महिलाओं के सम्मान के भी खिलाफ हैं और महिला सशक्तिकरण का अपमान करते हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कुणाल कामरा के बयान की वजह से धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है और इस वजह से शांति, सौहार्द्र को खतरा पैदा हो सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस बयान की वीडियो क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई और इन्हें एसएसपी चंडीगढ़ और सेक्टर 3, चंडीगढ़ पुलिस को भी दिया गया है लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप

याचिकाकर्ता ने मांग की कि वह चंडीगढ़ पुलिस को इस बात का निर्देश दे कि वह कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने जानबूझकर धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की।

इसके बाद अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि वह इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दे। याचिकाकर्ता विभु सैनी ने अपने वकील मोहित जसूजा के माध्यम से यह याचिका दायर की है।

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धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने उनके विभाग (पोर्टफोलियो) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।