दिवंगत पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के खिलाफ चंडीगढ़ के वकील नवकिरण सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई ‘छोटा सिद्धू’ के कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान बंदूक चलाने जैसे इशारे करने को लेकर कराई गई है।

मानसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले 28 साल के सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। 17 मार्च, 2024 को सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह (60) और चरण कौर (58) के घर पर आईवीएफ तकनीक के जरिए इस बच्चे का जन्म हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक इस बच्चे को प्यार से ‘छोटा सिद्धू’ या ‘जूनियर मूसेवाला’ कहते हैं।

क्या हुआ था इस मामले में?

सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने 9 अक्टूबर को कनाडा के टोरंटो में होलोग्राम म्यूजिक कॉन्सर्ट की शुरुआत की थी। इसी दौरान ‘छोटा सिद्धू’ अपने माता-पिता के साथ स्टेज पर नजर आया था। ‘छोटा सिद्धू’ ने अपने हाथ से बंदूक का इशारा करते हुए “ठा, ठा, ठा” (गोली चलने की आवाज) की नकल की और फिर अपनी जांघ पर हाथ मारा (जिसे पंजाबी में ‘थापी’ कहा जाता है)।

‘छोटा सिद्धू’ के इस एक्शन पर वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाई थीं। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर इस पल की वीडियो क्लिप्स को खूब शेयर किया।

सिद्धू मूसेवाला के गानों में अक्सर हथियारों का प्रदर्शन होता था लेकिन उनमें उनके गांव, पंजाब और उनका अपने माता-पिता के प्रति लगाव भी झलकता था।

वकील ने शिकायत में क्या कहा?

‘लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल’ के महासचिव और वकील नवकिरण सिंह ने शिकायत में कहा है कि जिला बाल संरक्षण इकाई को ‘छोटा सिद्धू’ के माता-पिता को काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहिए। वकील ने कहा कि ‘छोटा सिद्धू’ के माता-पिता को बंदूक और हिंसा के संपर्क में आने से बच्चे के विकास पर पड़ने वाले गलत असर के बारे में समझाया जाना चाहिए।

वकील ने आरोप लगाया कि टोरंटो कार्यक्रम के दौरान माता-पिता ने बच्चे की उम्र और मानसिक स्थिति का गलत फायदा उठाया। शिकायत में मांग की गई है कि भविष्य में ऐसा होने पर ‘जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम’ की धारा 27(8) और 36 के तहत ‘बाल कल्याण समिति’ (CWC) से जांच कराई जाए।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में वकील नवकिरण सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के इस बर्ताव को बेहद खराब बताया। नवकिरण सिंह ने कहा, “भारतीय कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जब बच्चा नाबालिग हो और माता-पिता उसे अच्छा माहौल देने में फेल रहते हैं तो सरकारी अधिकारियों को इसमें दखल देने का कानूनी अधिकार है।”

परिवार ने क्या कहा?

इस मामले को लेकर सिद्धू मूसेवाला की मां बलकौर सिंह ने कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि, परिवार के वकील गुरविंदर सिंह संधू ने फोन पर इन आरोपों का खंडन किया। संधू ने कहा कि जैसे ही किसी सरकारी प्राधिकरण से कोई नोटिस या शिकायत मिलेगी, हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा, “शिकायतकर्ता केवल एक वीडियो क्लिप के आधार पर माता-पिता द्वारा बच्चे की परवरिश के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकता। माता-पिता से बेहतर कोई नहीं जानता कि अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है।”

मानसा की डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह वेरिफाई नहीं किया है कि उनके दफ्तर को कोई औपचारिक शिकायत मिली है या नहीं।

यह भी पढ़ें- ‘CM मान और DGP इस्तीफा दें…’

पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपी केमिस्ट को बुधवार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, भीड़ ने बुलडोजर लाकर उसके मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।