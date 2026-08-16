उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में मृतक श्रमिकों की संख्या 8 पहुंच गई है। रेस्कर ऑपरेशन जारी है। शनिवार को बचावकर्मियों ने टनल से एक और मज़दूर का शव निकाला। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC) टनल में बचाव में शामिल अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद से लापता दो और मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन खराब हालात की वजह से इसमें रुकावट आ रही है।

8 की मौत

गुरुवार शाम करीब 7 बजे जब यह हादसा हुआ, तब 22 मजदूर शिफ्ट में थे। उनमें से 8 को मृत घोषित कर दिया गया है और 12 घायल अस्पताल में हैं। अधिकारियों ने कहा कि टनल से पानी निकालने का काम चल रहा है।

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा, “टनल के अंदर बचावकर्मियों की आवाजाही को आसान बनाने और उन इलाकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए सक्शन पंप और दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां लापता मज़दूर फंसे हो सकते हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (SDRF), नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) और दूसरे विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन को तेज करने के लिए साइट पर और रिसोर्स और इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं।”

कैसे हुआ हादसा?

उत्तराखंड स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के अधिकारियों ने मरने वालों की पहचान प्रदीप पंवार, मुकेश सिंह, दुर्लभ शर्मा, विजय हंसदा, जितेंद्र कुमार, लोकेश्वर, भुवनेश्वर और देवनाथ के तौर पर की है। शुरुआती जांच से पता चला है कि बारिश से भरा एक्वीफर एंट्रेंस से करीब 1.44 किमी दूर 3 किमी लंबी टनल की छत से टूट गया था।

आस-पास की ढलानों से बारिश का पानी टनल के ऊपर पानी वाली लेयर में रिस गया था और चट्टान के एक कमज़ोर हिस्से से प्रेशर में निकल गया था। यह फोर्स इतना था कि हवा का एक कॉलम पानी के आगे धकेल दिया, जिससे कुछ वर्कर टनल के मुहाने की तरफ़ चले गए, जबकि दूसरे अंदर गहरे मलबे में दब गए।

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भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा सुरंग में आ गया, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पढ़ें पूरी खबर