हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चंबा-मशरूम मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 1200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि सातवां व्यक्ति वाहन चालक था।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, गाड़ी में सवार लोग काकड़ोथा गांव से मुंडन संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक मोड़ पर बोलेरो का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरी।

हादसा देर रात होने की वजह से स्थानीय लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि सभी लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुबह पुलिस को हादसे की सूचना मिली जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक सभी लोगों की मौत हो चुकी थी।

फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे इस हादसे को लेकर एसपी चंबा विजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना में सात लोगों की मौत हुई है। मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है।

यह पहली बार नहीं है जब पहाड़ी राज्यों में इस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई बार वाहन गहरी खाइयों में गिरने या आमने-सामने की टक्कर के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। सड़कों पर हो रहे इन्हीं हादसों पर जनसत्ता ने विश्लेषण किया था, पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें