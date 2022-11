Punjab: कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 4 नेताओं को खतरा, केंद्र ने दी X कैटेगरी की सुरक्षा

Punjab BJP: पंजाब में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 4 पूर्व मंत्रियों और नेताओं की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी की गई है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है (Source- Express Photo by Shuaib Masoodi)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram