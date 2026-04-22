Punjab News: पंजाब अब खेती में बदलाव और टिकाऊ तरीके अपनाने की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से उनकी नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान बासमती चावल के लिए एक ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ बनाने का फैसला हुआ है। इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और गेहूं-धान पर ज्यादा निर्भरता को कम करना है।

अपनी यात्रा के हिस्से के तौर पर, CM भगवंत सिंह मान ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बेहतरीन तरीकों का जायजा लिया, ताकि पंजाब के उन किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके जिन्होंने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, “राष्ट्र की खातिर, पंजाब के किसानों ने राज्य की उपजाऊ जमीन और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे अब गेहूं-धान के फसल चक्र से हटकर दूसरे विकल्पों को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है।”

उन्होंने बताया, “राष्ट्र के हित में, राज्य के किसानों ने अपनी एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संपदा यानी उपजाऊ जमीन और पानी का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके चलते आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किसानों को ‘गेहूं-धान के चक्र’ से बाहर निकाला जाए।” आगे की राह पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इस उद्देश्य के लिए, राज्य में ‘फसल विविधीकरण’ (crop diversification) को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है और इस नेक काम में नीदरलैंड राज्य की काफी मदद कर सकता है।”

रॉटरडैम स्थित एलटी फूड्स की फैसिलिटी के दौरे के दौरान कंपनी ने 80 से ज्यादा देशों में अपनी वैश्विक मौजूदगी और एक लाख से ज्यादा किसानों के साथ अपने मजबूत जुड़ाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरे का मुख्य फोकस ‘टिकाऊ खेती’ (sustainable farming) के तरीकों और वैश्विक स्तर पर पंजाब की बासमती की पहचान को और विस्तार देने पर था।

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमें टिकाऊ खेती की जरूरत है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और वैश्विक बाजार में बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना भी शामिल है।” इस चर्चा के बाद, एलटी फूड्स ने पंजाब में ‘बासमती चावल के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (Centre of Excellence) स्थापित करने पर अपनी सहमति दी। साथ ही, निश्चित खरीद और कम कीटनाशक वाली खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी राजी हो गई।

सीएम भगवंत सिंह मान ने डच बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीच अनुसंधान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग को और तेज करने का भी आह्वान किया। खेती-बाड़ी से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “मुनाफे का मार्जिन लगातार कम होने के कारण, अब खेती एक फ़ायदेमंद पेशा नहीं रह गया है, जिसके चलते किसानों को अपनी रोजमर्रा की गुजर-बसर करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “फसलों के लिए उपलब्ध मौजूदा तकनीक की उत्पादन क्षमता का लगभग पूरा दोहन हो चुका है और अब इसकी वृद्धि दर लगभग एक ‘स्थिर स्तर’ पर पहुंच चुकी है।”

मुख्यमंत्री ने आल्समीर स्थित फ्लोरीकल्चर ऑक्शन मार्केट का भी दौरा किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूलों और पौधों का बाजार है। वहां उन्होंने डच ऑक्शन सिस्टम और उत्पादन, लॉजिस्टिक्स व वैश्विक वितरण के उसके बेहद सुव्यवस्थित तंत्र का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब भी ऐसे ही मॉडलों को अपनाकर अपनी एग्री-वैल्यू चैन (agri-value chains) को मजबूत करना चाहता है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके।

नीदरलैंड सरकार के ‘कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और प्रकृति मंत्रालय’ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में, सीएम भगवंत सिंह मान ने कृषि क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड के बीच मौजूद मजबूत साझेदारी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने पानी बचाने वाली खेती और फसलों में विविधता लाने, टेक्नोलॉजी और सटीक खेती के जरिये पैदावार बढ़ाने और टिकाऊ व दोबारा पैदा होने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा, “पंजाब नीदरलैंड्स की आधुनिक खेती प्रणालियों को अपनाने का इच्छुक है, जिसमें ऑटोमेशन, एआई, ड्रोन और डेटा-आधारित फसल प्रबंधन का इस्तेमाल, साथ ही ग्रीनहाउस खेती में नए प्रयोग शामिल हैं।”

टेक्नोलॉजी-आधारित खेती की भूमिका पर जोर देते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग्रीन हाउस खेती पानी और एनर्जी के इस्तेमाल में कुशलता लाती है, लेकिन यह ज्यादा कीमत वाली फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वैगनिंगेन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च जैसे नीदरलैंड्स के प्रमुख संस्थानों के बीच संभावित साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा।

नीदरलैंड्स इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर्स का संघ के नेतृत्व के साथ अपनी बैठक के दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने डच कंपनियों और पंजाब के बीच लगातार जुड़ाव को आसान बनाने के लिए एक व्यवस्थित साझेदारी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत-ईयू ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है और यह भी कहा कि पंजाब और नीदरलैंड्स दोनों ही IT/ITeS, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं (आलू उत्पादन सहित) जैसे क्षेत्रों में आपसी लाभ उठा सकते हैं।

ग्लोबल इंवेस्टर्स को न्योता देते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा, “पंजाब निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल देता है।” उन्होंने डच कंपनियों को आने वाले एग्री-टेक और औद्योगिक मंचों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सीआईआई के साथ जुड़ाव भी शामिल है। उन्होंने राज्य के प्रगतिशील नीतिगत ढांचे पर भी प्रकाश डाला, जिसमें औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शामिल हैं, जो समय-सीमा के भीतर और पारदर्शी मंजूरी सुनिश्चित करते हैं।