गणेश उत्सव 2026 की शुरुआत से पहले सेंट्रल रेलवे ने 246 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सेंट्रल रेलवे आने वाले गणपति त्योहार के दौरान भक्तों को कोंकण जाने में मदद करने के लिए 246 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से 98 ट्रेनों का संचालन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से, 76 ट्रेनों का संचालन लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से, 10 ट्रेनों का संचालन पुणे से किया जाएगा। इसमें 62 अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें होंगी। सेंट्रल रेलवे ने इन ट्रेनों की पूरी लिस्ट और टाइमिंग जारी की है जो यहां आपको मिल जाएगी।
पुणे से चलने वाली प्रमुख ट्रेन
1) पुणे-रत्नागिरी AC वीकली स्पेशल (4 सर्विस):
– ट्रेन 01445, 15 और 22 सितंबर को हर मंगलवार को सुबह 12:25 बजे पुणे से चलेगी और उसी दिन सुबह 11:50 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01446, रत्नागिरी से शाम 5:50 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी।
2) पुणे-रत्नागिरी वीकली स्पेशल (6 सर्विस)
– ट्रेन 01447, 12, 19 और 26 सितंबर को हर शनिवार को सुबह 12:25 बजे पुणे से निकलेगी और उसी दिन सुबह 11:50 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01448, रत्नागिरी से शाम 5:50 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी।
इस ट्रेन के स्टॉप- ये दोनों ट्रेनें चिंचवाड़, तलेगांव, लोनावाला, कल्याण, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, करंजडी, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड और संगमेश्वर रोड पर रुकेंगी।
मुंबई (CSMT) से
1) CSMT-सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (32 सर्विस)
– ट्रेन 01103, 11 से 26 सितंबर तक रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे CSMT से निकलेगी और अगले दिन सुबह 4:00 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी ट्रेन, 01104, 12 से 27 सितंबर तक रोज़ाना सुबह 4:35 बजे सावंतवाड़ी रोड से निकलेगी और उसी दिन शाम 4:40 बजे CSMT पहुंचेगी।
2) CSMT-सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (34 सर्विस)
– ट्रेन 01151, 11 से 27 सितंबर तक रोजाना सुबह 12:25 बजे CSMT से निकलेगी और उसी दिन दोपहर 2:20 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी ट्रेन, 01152, 11 से 27 सितंबर तक रोज़ाना दोपहर 3:35 बजे सावंतवाड़ी रोड से निकलेगी और अगले दिन सुबह 4:35 बजे CSMT पहुंचेगी।
इन ट्रेनों का स्टॉप- ये ट्रेनें दादर, थाने, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सवार्दा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल और जराप पर रुकेंगी।
3) CSMT-रत्नागिरी डेली स्पेशल (32 सर्विस)
– ट्रेन 01153, 11 से 26 सितंबर तक रोज़ाना सुबह 11:30 बजे CSMT से निकलेगी और उसी दिन रात 8:25 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01154, 12 से 27 सितंबर तक रोज़ाना सुबह 4:00 बजे रत्नागिरी से निकलेगी और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे CSMT पहुंचेगी।
इन ट्रेनों के स्टॉप- यह ट्रेन दादर, थाने, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, करंजडी, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड और संगमेश्वर रोड पर रुकेगी।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस (कुर्ला) से
1) LTT-सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (34 सर्विस)
– ट्रेन 01171, 11 से 27 सितंबर तक रोज़ाना सुबह 8:20 बजे LTT से निकलेगी और उसी दिन रात 9:00 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01172, रोज़ाना रात 10:35 बजे सावंतवाड़ी रोड से निकलेगी और अगले दिन सुबह 11:25 बजे LTT पहुंचेगी।
2) LTT-सावंतवाड़ी रोड बाइ-वीकली स्पेशल (8 सर्विस)
– ट्रेन 01131, 17 से 27 सितंबर तक हर गुरुवार और रविवार को सुबह 8:45 बजे LTT से निकलेगी और उसी दिन रात 10:10 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01132, सावंतवाड़ी रोड से रात 11:20 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 11:45 बजे LTT पहुंचेगी।
3) LTT-सावंतवाड़ी रोड वीकली स्पेशल (4 सर्विस)
– ट्रेन 01129, 15 और 22 सितंबर को हर मंगलवार को सुबह 8:45 बजे LTT से निकलेगी और उसी दिन रात 10:10 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01130, सावंतवाड़ी रोड से रात 11:20 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 11:45 बजे LTT पहुंचेगी।
इस ट्रेन का स्टॉप- ये ट्रेनें ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर (हफ्ते में दो और हफ़्ते में एक बार चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर), खेड़, चिपलून, सवार्दा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल और जराप पर रुकेंगी।
4) LTT-रत्नागिरी स्पेशल, हफ्ते में पांच दिन (22 सर्विस)
– ट्रेन 01167, 12 से 26 सितंबर तक हर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को LTT से रात 9:00 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 5:00 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन, 01168, 13 से 27 सितंबर तक हर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार को रत्नागिरी से दोपहर 3:15 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 12:40 बजे LTT पहुंचेगी।
इस ट्रेन का स्टॉप- यह ट्रेन ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड और संगमेश्वर रोड पर रुकेगी।
5) LTT-मडगांव (गोवा) वीकली AC स्पेशल (4 सर्विस)
ट्रेन 01165, 15 और 22 सितंबर को हर मंगलवार को LTT से सुबह 12:45 बजे निकलेगी और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे मडगांव पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन, 01166, मडगांव से शाम 4:30 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे LTT पहुंचेगी।
6) LTT-मडगांव (गोवा) वीकली स्पेशल (4 सर्विस)
– ट्रेन 01185, 16 और 23 सितंबर को हर बुधवार को LTT से सुबह 12:45 बजे निकलेगी और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे मडगांव पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन, 01186, मडगांव से शाम 4:30 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे LTT पहुंचेगी।
दोनों मडगांव स्पेशल ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, मदुरे, थिविम और करमाली में रुकेंगी।
बुकिंग की जानकारी
गणपति स्पेशल के लिए रिज़र्वेशन सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर 11:00 बजे से शुरू होंगे।
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