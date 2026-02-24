Delhi News: सड़क हादसे में घायलों की जान बचाने और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की ‘राह वीर योजना’ को राज्य में लागू करने जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले को 25 हजार रुपए के साथ ही कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी।

25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’ को राजधानी में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मानवीय पहल को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक पुरस्कार की व्यवस्था की है ताकि नागरिक बिना किसी भय के दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर सकें और मानवता का परिचय दे सकें।

उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अहम समय के भीतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मानना है यदि ज्यादा लोग मदद करेंगे तो दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटाओं की संख्या में बीते कुछ वर्षों में काफी वृद्धी हुई है। हाल में द्वारका में हुई साहिल धनेशरा की सड़क हादसे में मौत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 23 साल के युवक की मां ने तब सोशल मीडिया पर आकर बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई थी, जब हादसे का मुख्य आरोपी जो एक नाबालिग है, को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दिल्ली के सातों लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क

भाजपा शासित दिल्ली सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार व भाजपा दिल्ली प्रदेश, दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर प्रवास और जनसंपर्क करेगी। यह प्रवास व जनसंपर्क अभियान की अध्यक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। पहले दिन सोमवार को प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से की गई। यहां शाम को खजूरी चौक पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।