सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस महीने की शुरुआत में बंबई हाई कोर्ट ने सालियान की मौत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था।

दिशा सालियान ने कुछ समय तक अभिनेता सुशांत राजपूत की मैनेजर के रूप में काम किया था। सालियान की आठ जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी।

दिशा सालियान की मौत को ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (एडीआर) के तौर पर दर्ज किया गया था। सुशांत राजपूत इसके छह दिन बाद 14 जून, 2020 को अपने अपार्टमेंट में मृत अवस्था में मिले थे।

क्या कहा था अदालत ने?

बंबई हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने इस बात पर चिंता जताई थी कि सालियन के परिवार के हत्या के आरोपों के बावजूद इस मामले को सिर्फ एडीआर के तौर पर दर्ज किया गया था।

अदालत ने छह साल बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि इस मामले में उसकी जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि सालियन की मौत के छह साल बाद भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एडीआर की कॉपी नहीं दी गई थी।

पिता बोले- अफसरों को बताया सब कुछ

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियन ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने मामले की जांच कर रहे अफसरों को अपनी बेटी की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में जो कुछ भी उन्हें पता था, वह बता दिया है और कई ऐसे लोगों के नाम भी दिए हैं जिनसे वे चाहते हैं कि इस मामले में पूछताछ की जाए।

पिता ने कहा था, “मैंने उन्हें अपनी बेटी के साथ हुई हर बात बताई। मैंने सभी नाम बताए- आदित्य, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया और बॉडीगार्ड्स के। उन्होंने सब कुछ नोट किया। उन्होंने कहा कि मेरी बताई बातों के आधार पर वे कार्रवाई करेंगे, कुछ दिनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी।” पिता ने कहा था कि सच को हराया नहीं जा सकता और उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा।

सुशांत राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल करते हुए कहा था कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की थी।

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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई की मौत के बारे में चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।