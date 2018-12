Rajasthan Vidhan Sabha Election Result 2018: राजस्थान में 199 सीटों पर नतीजे आना शुरू आ गए हैं। ऐसे में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के करीब है। ऐसे में जयपुर में अभी से ही सचिन पायलट के लिए सीएम दावेदारी के नारे लगने लगे हैं। बता दें कि टोंक सीट से सचिन पायलट मैदान में हैं तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने युनूस खान को मैदान में उतारा है। खबर लिखे जाने तक भाजपा 74सीटों पर आगे थी जो वहीं कांग्रेस अपने शतक के करीब 92 सीटों पर कब्जा कर बैठी है। वहीं अन्य को 3 सीटें मिली हैं।

मोदी ने किया प्रचार प्रसार

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में प्रचार प्रसार के दौरान 12 सभाएं की थीं, जो कि पाचों राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा मोदी ने मध्य प्रदेश में दस, छत्तीसगढ़ में चार, तेलंगाना में पांच और मिजोरम में एक रैली की थी। बता दें कि कुल मिलाकर इन पांचो राज्य में 679 सीटें हैं, हालांकि चुनाव इन में से 678 पर ही हुआ था।

हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? @SachinPilot जैसा हो!

