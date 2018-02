आतंकियों ने श्रीनगर के महाराजा हरिसिंह अस्पताल पर बीते छह फरवरी को धावा बोलकर साथी नावेद को छुड़ा लिया था। हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लश्कर के आतंकी नावेद को भगाए जाने के केस में पुलिस ने अब तक पांच लोगों स को गिरफ्तार किया है। अस्पताल से आतंकी नावेद जट के भागने का वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार ने लापरवाही के आरोप में श्रीनगर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट हिलाल अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

TIMES NOW access exclusive CCTV footage of Lashkar-e-Taiba terrorist Naveed Jhatt escaping from Shri Maharaja Hari Singh Hospital in Srinagar pic.twitter.com/9CquQlMfxc

— TIMES NOW (@TimesNow) February 8, 2018