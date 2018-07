उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में चोरी करने आये चोरों की अजीबोगरीब हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में दिख रहे चोर जब कुछ दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त बाहर मौजूद उनका एक साथी ठुमके लगा कर अपनी खुशी जाहिर करता है। चोरों की यह अनोखी हरकत सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है । हालांकि, वीडियो में नजर आ रहे चोरों का चेहरा ढंका हुआ है। वीडियो में गिरोह के सदस्य एक गली में घूमते दिख रहे हैं। वे आस पास देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि गली में कोई है तो नहीं, या कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। इसके बाद, वे एक दुकान का शटर तोड़ डालते हैं।

उनमें से चार चोर एक दुकान के अंदर घुसते हैं, जबकि एक अन्य चोर बाहर की गतिविधि पर नजर रखने के लिये दुकान के बाहर खड़ा रहता है और वह नाच कर सफलता का जश्न मनाने लगता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह कहना मुश्किल है कि वह क्यों नाचा। उन्होंने कहा , ‘‘ यह एक दुर्लभ घटना है। आम तौर पर इस तरह की वारदात को अंजाम देते वक्त चोर यह सुनिश्चित करते हैं कि उन पर किसी की नजर नहीं पड़े।

हालांकि, आरोपी ने इस बात का जरूर ध्यान रखा कि उसका चेहरा ढंका रहे। ’’ पुलिस ने कहा कि वे गिरोह के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। गौरतलब है कि चोरी की यह वारदात मंगलवार को हुई , जिसमें चोर तीन – चार दुकानों से एक लाख रुपये से अधिक के कीमती सामान ले गए थे।

#WATCH CCTV footage of a thief dancing before he and two other people attempt to break into a shop, in Delhi (10.07.18) pic.twitter.com/zWhyaqqKDP

— ANI (@ANI) July 11, 2018