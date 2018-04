CBSE Class 10, 12 Re-Exam 2018 Dates: पंजाब में सोमवार को होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टले

CBSE Re Exam 2018 Date: सोमवार (2 अप्रैल) को पंजाब में होने वाले सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा स्थगित हो गई हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यह सूचना रविवार देर रात दी गई। 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान की वजह से 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम की डेट आगे के लिए टाल दी गई है। भारत बंद की वजह से सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया है।

सीबीएसई की प्रवक्ता रमा शर्मा ने बताया कि पंजाब के स्कूली शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने रविवार को सीबीएसई से कानून-व्यवस्था के मद्देनजर दो अप्रैल होने वाली परीक्षा स्थगित किए जाने का अनुरोध किया था। इस पर सीबीएसई ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। चंडीगढ़ और देश के अन्य भागों में परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और रूपरेखा के अनुसार ही होंगी। स्थगित की गई परीक्षा की तिथि की घोषणा नई तारीख तय होने के बाद की जाएगी।

CBSE Board Examinations for Class X & XII scheduled for 2nd April 2018, postponed in Punjab due to call of Bharat Bandh pic.twitter.com/6LlURBkUP6

