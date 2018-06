नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए, खड़कवासला, पुणे के कुछ फेकल्टी मेंबर्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 465, 471 और पीसी एक्ट 1988 की कुछ धाराओं के तहत एकेडमी के प्रिंसिपल एम प्रकाश शुक्ला, पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर, केमेस्ट्री और गणित विभाग के दो असिस्टेंट प्रोफेसर और केमेस्ट्री विभाग के एचओडी के ऊपर केस दर्ज किया है। इन सभी के ऊपर एनडीए में शिक्षकों की भर्ती को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है।

सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक देश के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठित संस्थान एनडीएम में इन प्रोफेसर्स ने शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की है। फिलहाल इन सभी आरोपी प्रोफेसर और प्रिंसिपल के घर और ऑफिस में जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश शुक्ला को एनडीए खड़कवासला के प्रिंसिपल के तौर पर 2011 में नियुक्त किया गया था।

1/2 CBI registers a case u/s 120 B , 420, 465, 471 of IPC and 13(2)r/w 13(1)(d) of PC Act 1988 against Principal NDA, Khadakwasla, Pune; a Professor, Political Science; two Assistant Professors of Chemistry, Mathematics; a HOD, Chemistry. @IndianExpress

2/2 Officials booked on the allegations of irregularities in the selection/appointment in different posts of teaching faculty in NDA.

Searches are being conducted today at the premises including Office/ residential of accused at Pune. @IndianExpress

