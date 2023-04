Arvind Kejriwal: आज सीबीआई के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal से शराब नीति मामले में आज सीबीआई पूछताछ करेगी। इसी मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं।

Arvind Kejriwal से आज सीबीआई पूछताछ करेगी (ANI Image)

शराब नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जा सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सीबीआई के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शन उग्र हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। माहौल को देखते हुए कई जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि कार्यकर्ता अपने मुखिया से पूछताछ में बाधा ना डाल सकें। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सीबाआई हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस और करीब एक हजार जवानों को तैनात कर दिया गया है। सीबीआई जांच में शामिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चौतरफा विकास होने लगा जिसे देश के लोगों ने 75 सालों में नहीं देखा था। दिल्ली को देखकर लोगों का लगा कि भारत का विकास हो सकता है। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। उन्हीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से कहूंगा की अब भारत नहीं रुकेगा। तुम्हारी इन गीदड़-भभकी से भारत नहीं रुकेगा। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो छुपाना क्या? सीएम केजरीवाल का कहना है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। विपक्षी दल केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं, तो बीजेपी केजरीवाल पर हमला हो गई है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच चुके हैं। उनके साथ भगवंत मान के अलावा गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, आतिशी, इमरान हुसैन और कैलाश गहलोत भी हैं। राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है, मैं सवालों के जवाब दूंगा। दिल्ली का विकास होने लगा, बच्चे शिक्षा पाने लगे, मुफ्त इलाज होने लगा। यही बात विपक्ष को पची नहीं। मुझे परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट पर यहां महात्‍मा गांधी की समाधि पर माथा टेकेंगे। अब इस तेज राजनीति होने लगी है। विपक्ष का कहना है कि, शराब घोटाले का सरगना केजरीवाल, घोटाले की कमाई खाई है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब देखना है कि सीएम केजरीवाल से सीबीआई के पूछताछ का क्या नतीजा निकलता है? https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram