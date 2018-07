सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ क्रिकेट संघ में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में चार्जशीट दायर की है। सोमवार (16 जुलाई) को सीबीआई ने अब्दुल्ला के अलावा तीन अन्य लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में दायर की गई है। जिस वक्त स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ था उस वक्त जेकेसीए के अध्यक्ष के पद पर अब्दुल्ला ही थे। राज्य क्रिकेट बॉडी में साल 2001 से 2011 के बीच अनियमितताएं देखी गईं थीं।

जेकेसीए के कुछ अधिकारियों के ऊपर एसोसिएशन के फंड में से करोड़ों रुपए की चोरी करने का आरोप लगाया गया था। पूर्व क्रिकेटर अब्दुल माजिद और निसार अहमद डार ने साल 2012 में एक पीआईएल दायर कर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट में क्रिकेट एसोसिशन के तत्कालीन अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, जेकेसीए के जनरल सेक्रेटरी सलीम खान, कोषाध्यक्ष अहसान मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक के एक्जीक्यूटिव अहमद मंसीर का नाम भी शामिल है।

CBI files charge sheet in the court of Chief Judicial Magistrate (CJM), Srinagar, against former #JammuAndKashmir chief minister Farooq Abdullah and other accused in the multi-crore J&K Cricket Association (JKCA) scam

