सीबीआई ने शुक्रवार को एक महिला टीचर को गिरफ्तार किया है। यह टीचर परीक्षा प्रक्रिया और NEET-UG 2026 के फिजिक्स पेपर लीक मामले में शामिल थी। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नियुक्त किए गए दो शिक्षकों की भी गिरफ्तारी हुई थी।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया, “आरोपी की पहचान मनीषा संजय हवलदार के रूप में हुई है और वह पुणे स्थित सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में तैनात हैं। उन्हें एनटीए द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास NEET-UG 2026 के पेपर तक पूरी पहुंच थी और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ फिजिक्स के कई सवाल साझा किए थे। मनीषा मंधारे को 16 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था।”

जांच में सीबीआई को पता चला है कि हवलदार द्वारा साझा किए गए सवाल NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्रों में शामिल फिजिक्स के सवालों से मिलते हैं।

वाघमारे और कुलकर्णी के साथ मिलकर रची साजिश

मनीषा मंधारे पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बायोलॉजी विषय की विशेषज्ञ हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शन के सवालों का अनुवाद किया था। गिरफ्तार किए गए एक और एक्सपर्ट लातूर के दयानंद जूनियर कॉलेज के रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी पेपर का मराठी में अनुवाद करने में शामिल थे।

सीबीआई को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि मंधारे ने अन्य सह-आरोपियों- मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी।

सीबीआई ने बताया, “देश भर में अलग-अलग जगहों पर तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई चीजों का फॉरेंसिक और फॉरेंसिक-डिजिटल विश्लेषण जारी है।”

अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार

सीबीआई ने बताया कि अब तक जांच के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिलियानगर सहित कई शहरों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नीट यूजी UG 2026 में क्या सिर्फ सवाल लीक हुए थे?

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 विवादों का केंद्र बन चुकी है। कथित तौर पर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने, सीबीआई जांच, कई राज्यों से गिरफ्तारियों और संसद की समिति में हुई पूछताछ के बाद यह मामला अब सिर्फ परीक्षा गड़बड़ी नहीं बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल बन गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।