फेसबुक पर घाटी के माहौल को लेकर फर्जी पोस्ट डालने के मामले में FIR दर्ज

जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों के रहने वाले और दूसरे राज्यों में काम कर रहे पांच लोगों पर फेसबुक पर ऐसी ‘फर्जी जानकारियां तथा संवेदनशील टिप्पणियां’ डालने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है जिनसे राज्य में शांति बाधित हो सकती है। राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल मन्हास ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित निगरानी के दौरान राजौरी पुलिस के एक दल को फेसबुक पर पांच ऐसे लोगों का पता चला जिन्होंने ऐसी संवेदनशील टिप्पणी डाली हैं जिनसे राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि युवकों की पहचान जहीर चौधरी, जाकिर शाह बुखारी, इमरान काजी,नाजिक हुसैन और सरदार तारिक खान के रूप में की गयी है।

मन्हास ने कहा कि पांचों आरोपी जम्मू कश्मीर के बाहर काम करते हैं। एसएसपी ने कहा कि उनके पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।

पुलिस अधिकारी ने दूसरे राज्यों में काम कर रहे राजौरी तथा पुंछ के निवासियों से भी अपील की कि सोशल मीडिया का उचित इस्तेमाल किया जाए और कोई संविधान विरुद्ध काम नहीं किया जाए।

Senior Superintendent of Police (SSP), RAJOURI: Case registered against 5 people under sections 153-A of the IPC, & 66-B of the IT Act for sensitive posts on social media. Anyone who attempts to disturb peace will be dealt with strictly. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/umFKo5JdNi

— ANI (@ANI) August 29, 2019