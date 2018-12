मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तमन्ना हाशमी नाम की महिला की शिकायत पर एमपी के सीएम कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कमलनाथ के खिलाफ केस बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज किया गया है। बीते दिनों कमलनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर दिए गए विवादित बयान के कारण केस दर्ज किया गया है।

Bihar: Case filed in Muzaffarpur Court by one Tamanna Hashmi against Madhya Pradesh CM Kamal Nath over his remark on UP-Bihar migrants (file pic) pic.twitter.com/m7ai7vryxj

— ANI (@ANI) December 19, 2018