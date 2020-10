दिल्लीः गैंगरेप केस की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार का पुलिस ने छीना फोन, वीडियो डिलीट कर की पिटाई, चोटिल; चार घंटे रखा हिरासत में

कारवां पत्रिका में काम करने वाले रिपोर्टर अहान पेनकर पर पुलिस द्वारा हमला किए जाने की खबरें सामने आई हैं। ‘द वायर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेनकर पर शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर हमला किया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। पेनकर इलाके में एक 14 वर्षीय दलित लड़की के कथित बलात्कार और हत्या पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस घटना को लेकर कारवां पत्रिका ने एक ट्वीट भी किया है।

कारवां ने इस घटना की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है। कारवां ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें 23 वर्षीय पेनकर बिना शर्ट के खड़े हैं और उनकी पीठ पर हमले के निशान हैं। कारवां ने लिखा ” आज दोपहर, दिल्ली पुलिस ने कारवां के कर्मचारी अहान पेनकर के साथ मारपीट की। पेनकर उस वक़्त रिपोर्टिंग कर रहे थे। एसीपी अजय कुमार ने मॉडल टाउन स्टेशन परिसर के अंदर पेनकर को लात और थप्पड़ मारा। पेनकर ने पुलिस को बार-बार बताया कि वह एक पत्रकार है, उन्होने अपने प्रैस आईडी भी दिखाई।”

न्यूज़ लौंडरी ने पेनकर के हवाले से कहा है “एसीपी ने मुझे सीने पर लात मारी। जिसके बाद मैं हिल गया, उसने हमें स्टील की रॉड से पीटने की धमकी दी। उन्होंने मुझे मेरी पैंट पकड़ कर उठा लिया और स्टेशन के अंदर ले गए। जिसके बाद मुझे फोन से वीडियो और तस्वीरें हटाने के लिए मजबूर किया गया।

Today afternoon, Delhi Police assaulted @thecaravanindia’s staffer Ahan Penkar while he was reporting. ACP Ajay Kumar kicked & slapped Penkar inside the Model Town station premises. Penkar repeatedly told the police that he was a journalist and prominently displayed his press ID. pic.twitter.com/n26nCftN54

— The Caravan (@thecaravanindia) October 16, 2020