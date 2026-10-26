सोमवार सुबह यूपी की राजधानी लखनऊ में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। यह मामला लखनऊ के नौबस्ता इलाके का है, जहां कार पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने पड़ोसियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

गोली लगने के कारण दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लखनऊ पुलिस के डीसीपी वेस्ट जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिन पक्षों में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, वो दोनों पड़ोसी हैं।

उन्होंने बताया कि विवाद के दौरान ऋषभ शुक्ला नाम के युवक ने अपने पड़ोसी तिवारी परिवार पर फायरिंग कर दी। ऋषभ द्वारा चलाई गई गोलियां तीन लोगों को लगी। इन तीनों में से दो की मौके पर मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। उन्होंने बताया कि ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया गया है और फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: A dispute over car parking in Lucknow’s Naubasta area, under Saadatganj police station limits, escalated into firing, leaving three people injured. All the injured have been taken to the hospital. Police teams reached the spot, and DCP (West) also… pic.twitter.com/WDI0qmgxrB — ANI (@ANI) October 26, 2026

सुबह साढ़े दस बजे की घटना

पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े 10 बजे नौबस्ता के ब्राह्मणी टोला इलाके में हुई, जहां खाली जमीन पर कार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई।

पुलिस के एक बयान के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी ऋषभ शुक्ला (30) ने कथित तौर पर अवैध पिस्टल से शिवाजी तिवारी (62), शिवेंद्र तिवारी (55) और सुयश तिवारी (30) को गोली मार दी।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एम्बुलेंस तथा पुलिस वाहनों की मदद से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पास से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और चार खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। मृतकों के पक्ष से मिली शिकायत के आधार पर मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के कारणों और विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

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