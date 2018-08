देश में भले ही वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो इसे अपना शान समझते हैं। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां मंगलवार की रात एक ड्राइवर गाड़ी (MP07BR4997) लेकर वीवीआईपी को रिसीव करने सभी नियम कानून तोड़ते हुए सीधे प्लेटफार्म पर पहुंच गया। इस दौरान न तो किसी रेलवे अधिकारी ने और न हीं किसी रेलवे सुरक्षाबल के जवान ने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस वीवीआईपी को रिसिव करने ड्राइवर कार लेकर प्लेटफार्म पर चला गया था, वो वीवीआईपी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि, “नियमों की अनदेखी करना और तोड़ना भाजपा की पुरानी आदत है।” हालांकि, नरेंद्र तोमर ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। नरेंद्र तोमर ने अपनी सफाई में कहा कि, “कांग्रेस हमेशा झूठा आरोप लगाती है। मुझे नहीं पता वो कार किसकी थी। मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।”

Congress has always made false allegations, I don’t know whose car was it, I have no idea about this incident: Union minister Narendra Singh Tomar on Congress allegation that his car went up to the railway platform in Gwalior #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3bM79KJiYB

— ANI (@ANI) August 30, 2018