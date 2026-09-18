Delhi News: दिल्ली के आरके पुरम इलाके में अफ्रीका एवेन्यू रोड पर गुरुवार रात एक खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठे 21 वर्षीय युवक को कार ने टक्कर मार दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई।

यह घटना 17 सितंबर को रात करीब 10 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर घटी, जब मोटरसाइकिल भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे खड़ी थी और मुनीरका गांव के रहने वाले तनिष टोकस नाम का व्यक्ति उस पर बैठा था। तभी एक नीली होंडा अमेज ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के कारण तनिष टोकस मोटरसाइकिल से गिर गया। इसके बाद कार मोटरसाइकिल को कुछ दूर तक घसीटती रही।

An incident of a road accident took place on 17th September at about 10:00 PM on Africa Avenue Road, from Bhikaji Cama Place towards R.K. Puram Metro Station. During enquiry, it was found that one Tanish Tokas, aged about 21 years of Munirka Village was sitting on his parked… — ANI (@ANI) September 18, 2026

टोकस को नहीं आई कोई गंभीर चोट

पुलिस ने बताया कि टोकस खुद वाहन के साथ नहीं घसीटे गए। घटना के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया और ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर की पहचान 73 साल के वेणुगोपाल के तौर पर हुई है। वेणु गोपाल को हिरासत में लिया गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इस संबंध में आरके पुरम पुलिस स्टेशन में धारा 281/125(ए) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियों की आगे जांच चल रही है।

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एक मशहूर गीत है ‘कसमे वादे प्यार वफ़ा सब, बातें हैं बातों का क्या?’ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का निर्माण इसी गीत को चरितार्थ कर रहा है। यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। सत्य निकेतन में 7 सितंबर को इमारत गिरने से 5 छात्र समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने DU में हॉस्टल्स की कमी की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से छात्रों को बहुत खतरनाक पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन में रहना पड़ता है जिससे उनकी जान और सुरक्षा को खतरा होता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…